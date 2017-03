Homem enganou nove lojas de penhores com relógios falsos

Um homem do Continente enganou nove lojas de penhores do território por pelo menos 14 vezes em crimes que envolveram um valor global de 240 mil dólares de Hong Kong, segundo a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que cita a informação da Polícia Judiciária.

O residente do Continente visitou, desde Fevereiro do ano passado, nove lojas em Macau, empenhando um total de 14 relógios de luxo. O facto destes produtos misturarem elementos originais com falsos fez com que as falsificações fossem mais complicadas de descobrir.

Apenas após o desmantelamento dos relógios, os especialistas conseguiram confirmar que as cópias eram falsas. Após ter encontrado nove relógios falsos, a Polícia Judiciária procura agora os restantes cinco.

Quando foi apanhado, o suspeito defendeu-se dizendo que tinha sido contratado por um amigo, que não lhe tinha dito que os produtos eram falsos. Por cada relógio penhorado, o suspeito conseguia 1500 patacas.