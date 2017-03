Falta 12 metros para acabar a secção de túneis da travessia do Delta

Falta construir doze metros para terminar todas a ligação subterrânea que fazem parte da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, de acordo com a emissora em Língua Chinesa da Rádio Macau. Até ao momento foram completados 5.652 metros do túnel principal da ponte, faltando apenas mais 12 metros para que esta fase das obras possa ser terminada.

No total esta parte da estrutura terá 5,664 metros de comprimento, sendo composta por 33 segmentos e uma ligação de metal. Até ao momento os 33 segmentos foram todos instalados.

Segundo a autoridade responsável pela Ponte, a estrutura de metal da ligação – que falta integrar na travessia – chegou ontem a Zhuhai, sendo que agora está a ser equacionada a melhor altura para poder instalá-la.

A Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau tem sofrido sucessivos atrasos, com a última meta definida para a conclusão da empreitada a ser situada no final deste ano. No total, a travessia vai ter uma extensão de 55 quilómetros.