Ella Lei: “Trabalhadores da construção vão enfrentar espectro do desemprego”

A deputada, representante do sector laboral, voltou a defender a redução das quotas de trabalhadores não-residentes e a implementação de um mecanismo que garante o seu regresso às origens. Estas são algumas das medidas com as quais Ella Lei tenciona proteger a empregabilidade da população local.

A taxa de desemprego específica do sector da construção está a aumentar, à medida que vão sendo concluídas as obras dos novos grandes empreendimentos ligados à indústria do jogo no Cotai. A deputada Ella Lei Cheng I apresentou uma interpelação escrita ao Governo a alertar para o facto, voltando a insistir na tecla da redução do número de trabalhadores não-residentes.

Os postos de trabalho no sector da construção já estão a diminuir desde que começaram a ser concluídos os trabalhos nos novos casinos e unidades hoteleiras da “strip” do Cotai, assinala Ella Lei na interpelação que dirige ao Governo: “No ano passado, houve casos de demissões colectivas injustificadas de residentes, com alguns deles a não voltarem a ser contratados durante vários meses”, observa. A deputada cita também situações de instabilidade no emprego, com menos dias de trabalho e intermitência na actividade. “Alguns trabalhadores queixam-se que estão sem trabalho desde o Ano Novo chinês”, acrescenta a parlamentar, eleita por sufrágio indirecto em representação do sector laboral.

De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), as pessoas que se juntaram ao lote de cidadãos desempregados ou em situação de sub-emprego em Macau no primeiro trimestre do ano passado chegaram às 1500 e 1600, respectivamente, os números trimestrais mais elevados dos últimos dois anos: “O problema dos trabalhadores locais da construção não pode ser negligenciado”, insiste a deputada.

Macau para a gente de Macau

Acérrima defensora da prioridade da população residente no acesso aos postos de trabalho, Ella Lei assinalou haver actualmente no sector da construção mais de 35 mil trabalhadores não-residentes, contratados directamente pelo sector da construção ou pelas empresas de jogo. E aproveitou para defender, como habitualmente, uma política proteccionista: “O Governo precisa reduzir a quota de trabalhadores não-residentes e implementar um mecanismo para a sua retirada, acompanhar a formação e emprego dos trabalhadores locais da construção e supervisionar as irregularidades no recrutamento”.

Na sua interpelação, a deputada questiona que planos tem o Governo nesse sentido e que políticas tinha previstas para garantir que os empreiteiros e subempreiteiros contratavam cidadãos locais em primeiro lugar, sobretudo nas obras públicas. “Em que profissões pretende o Governo levar a cabo acções de formação para estimular a empregabilidade da população local?”, questiona ainda Ella Lei.