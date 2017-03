DSAL quer complicar a vida a “turistas” que vêm procurar trabalho

É prática comum em Macau: muita gente entra no território com visto de turista e, uma vez no território, trata de conseguir trabalho para continuar na RAEM, subvertendo assim o propósito oficial do visto original. A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) quer acabar com a prática e garante que irá trabalhar de perto com a Polícia de Segurança Pública (PSP) para tornar as coisas mais claras e prevenir a ocorrência de irregularidades.

“De forma a resolver o problema dos não-residentes que entram em Macau como ‘visitantes’ e depois se convertem em trabalhadores imigrantes, a DSAL tem mantido a comunicação com a PSP para estudar uma medida efectiva de resposta, consonante com a realidade de Macau”, avança Wong Chi Hong, director dos Serviços para os Assuntos Laborais, na resposta a uma interpelação escrita da deputada da Assembleia Legislativa (AL) Ella Lei Cheng I sobre o tema.

O responsável explica ainda que a DSAL se baseou nas opiniões recolhidas numa auscultação pública realizada entre Julho e Agosto de 2016 para decidir que as pessoas sem estatuto de residente de Macau – para trabalharem em ofícios domésticos e não-especializados na RAEM – seriam obrigadas a possuir um certificado de trabalho emitido pelo Departamento de Migração de Macau e só depois entrar no território com esse documento em mãos. Só a partir de então pode ser aprovada e concedida a autorização de permanência aos trabalhadores não-residentes (excepto no caso das renovações), para distinguir claramente as entradas no território com o propósito de trabalho ou de viagem.

“A DSAL estará em comunicação permanente com as autoridades envolvidas, como a Polícia de Segurança Pública, para reavaliar soluções de optimização da coordenação interdepartamental e melhorar as leis relacionadas”, garante Wong Chi Hong.