Direitos das trabalhadoras de casinos defendidos em seminário

A deputada da Song Pek Kei mostrou-se preocupada com a saúde física e mental das mulheres que trabalham em casinos em turnos rotativos contínuos e disse esperar que melhorasse o seu ambiente de trabalho e mobilidade vertical.

Elisa Gao

A Aliança de Povo de Instituição de Macau (APIM) organizou ontem à tarde um seminário para recolher opiniões acerca do ambiente de trabalho, espaço de evolução de carreiras e pressões familiares em torno das trabalhadoras dos casinos. A deputada da Assembleia Legislativa (AL) Song Pek Kei, também presidente da associação, falou à imprensa à margem do seminário e mostrou-se preocupada com a saúde física e mental dessas profissionais, sujeitas a turnos rotativos que cobrem as 24 horas do dia.

Cerca de 110 trabalhadoras de casinos, do hotel Taipa Square, grupo Guangdong e do hotel Golden Dragon compuseram a assistência. Song Pek Kei considera que “os turnos de 24 horas têm um impacte relativamente grande nas grávidas e seus bebés e, além disso, esse sistema retira tempo das mães com os seus filhos, prejudicando a educação dentro da família”. Nas declarações aos jornalistas, a parlamentar lançou um apelo pela implementação de medidas para tornar o sistema mais flexível, para que as mulheres pudessem aliviar a dupla pressão trabalho-família.

A deputada revelou ainda que os principais apelos das trabalhadoras de casinos tinham a ver com a ascensão na hierarquia das empresas, reconhecendo que os trabalhadores do sexo masculino eram muitas vezes preferidos pelos superiores.

Zhang Hui Ping, de 39 anos, croupier há mais de cinco anos no hotel Taipa Square, disse ao PONTO FINAL que, no seu local de trabalho, a taxa de mulheres e homens era de três para dois, e revelou estar a trabalhar “três turnos por dia”, com um horário que sofria alterações a cada semana. “Sinto que [o turno da noite] é mais cansativo para mim do que para os homens”, afirma.

Além disso, na tarde de ontem, a União Geral das Associações dos Moradores de Macau e a Obra das Mães organizaram uma série de actividades, em celebração do Dia da Mulher, para servir mulheres e famílias monoparentais na comunidade, com o objectivo de unir todas as mulheres e promover a consciencialização social sobre os problemas das mulheres e questões familiares. Estima-se que 1100 pessoas beneficiaram dessas iniciativas.