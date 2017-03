Direito à residência em Cantão para habitantes locais proposto em Pequim

O presidente de um think thank da República Popular da China propôs um programa experimental com vista a reforçar a integração económica entre o Continente, a RAEM e a RAEHK. Chi Fulin sugere que o Governo Central conceda direito de residência em Cantão e acesso aos serviços públicos do Interior da China aos cidadãos de Macau e Hong Kong.

O presidente do Instituto para a Reforma e Desenvolvimento da China, Chi Fulin, sugeriu que os residentes de Macau e de Hong Kong tenham direito a residência na província continental de Cantão, com acesso a serviços públicos locais como educação e saúde. A sugestão foi feita em Pequim durante o encontro de domingo do Conselho Consultivo Político do Povo Chinês, de acordo com o jornal South China Morning Post.

A sugestão de Chi Fulin visa promover uma maior integração económica entre as regiões de Cantão, Hong Kong e Macau e seria, numa primeira fase, testada a nível experimental.

A proposta avançada pelo presidente do think thank governamental foi feita na sequência do relatório apresentado pelo Primeiro Ministro Li Keqiang, que enfatizou o conceito da zona económica de Cantão, Hong Kong e Macau. Esta zona está definida pelo Governo Central como a principal aposta para que a República Popular da China possa entrar nos mercados do Sudeste e Sul Asiático.

Além desta proposta, Chi Fulin sublinhou que seria importante que houvesse um maior incentivo para que os empresários das Regiões Administrativas Especiais pudessem criar novos negócios em Cantão.

De acordo com a lei actual, as pessoas de Macau e Hong Kong não podem frequentar as escolas da província de Guangdong se não residirem no Continente. Isto porque o registo nos estabelecimentos de ensino exige autorização de residência do Interior da China.

Depois de conhecida a proposta, o South China Morning Post abordou residentes de Hong Kong radicados em Cantão, que mostraram sentimentos mistos face à proposta. Em causa pode estar a exaustão ou a insuficiência dos recursos existentes na província chinesa: “Recursos como a educação ou os cuidados médicos são muito limitados até para as pessoas que vivem em Guangzhou ou Shenzhen”, disse ao jornal Zhu Yinghua, uma professora reformada que vive na vizinha província continental. A mesma entrevistada considerou mesmo a eventual medida injusta para os residentes do Interior da China.

Por outro lado, Zhang Ying, residente em Shenzhen com uma filha nascida em Hong Kong, aplaudiu a possibilidade, por uma questão de conveniência. Isto porque a residente do Interior da China tem de atravessar todos os dias a fronteira para levar a filha à escola: “Eu quero mesmo que essa sugestão se torne uma realidade, para que a minha filha possa estudar numa escola pública de Shenzhen”, afirmou Zhang Ying.