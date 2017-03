Dia Internacional da Mulher: Alunos da EPM contra a discriminação de género

Conscientes das razões históricas que enquadram a implementação do Dia Internacional da Mulher, os alunos da Escola Portuguesa de Macau, que o PONTO FINAL ontem contactou, defendem que a desigualdade de direitos que ainda atinge as mulheres empresta actualidade a uma data que assinala a luta de quem – ontem como hoje – não quebra perante a discriminação de género.

Fotografia. Eduardo Martins;

Sílvia Gonçalves

As lutas femininas por melhores condições de trabalho e de existência, pelo direito ao voto, justificaram, no início do século XX, a instituição de um Dia Internacional da Mulher, que hoje se assinala em todo o mundo. O PONTO FINAL auscultou, entre os alunos da Escola Portuguesa de Macau (EPM), a percepção que têm as novas gerações sobre uma luta que, dizem eles, não perde actualidade enquanto à mulher não for concedida igualdade salarial e de oportunidades. Nas mãos deles está, acreditam, o dever de estilhaçar a discriminação que ainda atravessa e diminui a sociedade.

“É uma homenagem às mulheres, porque no passado houve muito sofrimento, é uma marca dos direitos das mulheres”. Assim define Ricardo Rebelo a data que hoje se assinala a nível global. Com apenas 15 anos, o estudante, que frequenta o 10º ano na EPM, acredita que a luta persiste porque “continua a haver muita discriminação, em termos de emprego e mesmo com discriminação na escola, ‘bullying’ e coisas do género”. Também nesta escola? “Nesta escola acho que não há muito, mas já passei por escolas em que senti que existia. Sentia que os meninos sofrem menos com a discriminação e ‘labels [rótulos]’ que se põem nas pessoas”.

“É um dia muito importante para a mulher”, começa por atirar Renata Gomes, enquanto desacelera no caminho para a sala de aula. Também com 15 anos, e a frequentar o 10º ano na mesma instituição, a aluna diz-se afectada com a imposição colocada às mulheres, justificada pela religião, de cobrir corpo e rosto: “Por exemplo, os muçulmanos têm maneiras diferentes de tratar as mulheres, alguns não as tratam com tanto respeito como talvez outros povos. Acho que há outros aspectos errados, mas isso também me afecta muito”, confessa.

Renata, que vive há seis anos em Macau, acredita que se mantém, num contexto global, um quadro de discriminação, nomeadamente no universo laboral: “Acho que as mulheres não têm as mesmas oportunidades. Por exemplo, nos salários há uma discriminação, os homens normalmente ganham mais do que as mulheres, na mesma função”. E acredita a estudante que o tempo tem vindo a imprimir alguma mudança? “Eu acho que sim, e também espero que sim”, assinala, antes de desaparecer para o interior da sala onde a aula já começou.

Instala-se o silêncio litúrgico nos corredores, onde o bater de portas denuncia o retomar da prática lectiva. No extenso espaço exterior, a envolver uma grande mesa, alguns alunos do 12º ano dão forma a peças onde começa a germinar expressão criativa, e onde decorre, a céu aberto, uma aula de Oficina das Artes. Anfelde Lucindo compreende bem o significado da data, que em muito transcende o actual enquadramento meramente comercial: “Acho que ainda faz sentido assinalar a data. Os sexos já têm vindo a sofrer uma homogeneização, mas o sexo feminino ainda tem vindo a ser um pouco discriminado, é mais prejudicado em termos de trabalho”, assinala o estudante de 17 anos, que sublinha as diferenças que diz ainda existirem no mundo do trabalho. “Há mesmo diferenças entre salários para homens e para mulheres. É um facto que as mulheres recebem menos, ao executarem a mesma função elas recebem menos que os homens”.

Anfelde insiste na indignação face à disparidade de direitos com base no género: “Agora há muitos movimentos que alertam para essas injustiças. E nós realmente vemos que é uma injustiça, porque elas são prejudicadas não por uma coisa que fizeram mas porque nasceram mulheres”, sustenta.

A seu lado, Jorge Pinheiro denota um conhecimento profundo do contexto histórico que alavancou a instituição da data: “Claro que faz sentido assinalar e prestar atenção a este dia, tal como outros dias têm uma importância na história do mundo. Tal como sabemos, isto começou em Inglaterra, com a luta pelo voto, pelo trabalho e pelos direitos, porque claramente existia uma grande diferença nos direitos que as mulheres tinham: trabalhavam mais horas, ganhavam menos, os trabalhos eram muito mais duros. Claro que achamos que se deve lutar pelo direito à igualdade”.

O aluno de 17 anos, que pretende no futuro conciliar uma carreira no design com as artes da magia, acredita que o avançar do tempo tem potenciado a evolução: “As mulheres são sempre, não diria superiores, mas têm mais capacidades. Fazem muitas coisas ao mesmo tempo e conseguem manter a calma. Hoje em dia as coisas já são diferentes, já vemos uma certa igualdade. Não totalmente, e claro que se deve continuar a luta”, defende o futuro mágico, que, depois de uma tímida estreia, no dia da “Escola Aberta”, diz estar já a preparar “um número mais elaborado para um dia fazer no auditório”. Dentro e fora do palco, está também nas mãos deles, espalhar a magia que impõe a mudança.