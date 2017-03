Delegados de Macau querem educar visitantes do Continente

Sete dos representantes de Macau no Conselho Consultivo Político do Povo Chinês são co-signatários de uma proposta que tem como objectivo promover uma melhoria do comportamento dos turistas do Interior da China, principalmente para quando estes se deslocam ao exterior.

Segundo a informação avançada ontem pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, os signatários foram Ng Siu Lai, Ung Pui Kun e Ho Teng Iat, a que se juntaram Ho Ioc Tong, Lai Chan Keong, Iao Tun Ieong e Leong Sio Pui.

A proposta visa promover a educação dos turistas para “evitar comportamentos incivilizados por parte de um número pequeno de pessoas do Interior da China”, que acaba por causar um impacto negativo na imagem do País e na eficácia da estratégia de sedução diplomática.

Ainda de acordo com esta proposta, as medidas a adoptar passam por intensificar a supervisão por parte das agências de viagens tendo em vista os visitantes que chegam a Macau integrados em grupos, aumentar as responsabilidades dos guias turísticos e promover os comportamentos nos materiais da educação primária.

Além disso, ao longo do dia de ontem, foram deixados elogios pelos delegados à criação da comissão que vai promover a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” na RAEM. O organismo tem como objectivo preparar o território para participar da melhor forma na iniciativa gizada por Pequim.

À Ou Mun Tin Toi, o delegado Wong Pan Seng sublinhou a necessidade de fazer com que a comunicação com o Governo Central seja melhorada, mas defendeu que a Comissão vai poder estudar de forma eficaz as oportunidades e os parceiros estratégicos para Macau.

Por outro lado Wong Pan Seng lamentou o facto de não fazerem parte da comissão cidadãos chineses que vivem no estrangeiro, uma vez que eles poderiam ser uma boa ponte de ligação com os outros países.

Já Ho Sut Heng afirmou que uma das grandes vantagens da comissão reside no facto de contar com a presença dos cinco secretários do Governo, o que vai fazer com que a cooperação interdepartamental seja facilitada ao nível da estratégia assumida.