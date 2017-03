Coreia do Norte proíbe cidadãos da Malásia de sair do país

Continua a agudizar-se o conflito diplomático entre Kuala Lumpur e Pyongyang. A Coreia do Norte anunciou esta terça-feira que proíbe todos os cidadãos da Malásia de saírem do país até que o caso do homicídio do meio-irmão do líder norte-coreano em Kuala Lumpur “se resolva adequadamente”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte notificou a embaixada da Malásia em Pyongyang de que não permitirá a saída a nenhum malaio do país, até que seja garantida a segurança de todos os cidadãos norte-coreanos radicados na Malásia.

O anúncio surge um dia depois de Pyongyang ter declarado o embaixador da Malásia na Coreia do Norte ‘persona non grata’, em represália pela expulsão do seu embaixador na Malásia, Kang Chol, ordenada por Kuala Lumpur no passado sábado. O diplomata foi expulso devido às reiteradas críticas que dirigiu à investigação conduzida pela polícia malaia sobre o alegado homicídio de Kim Jong-nam, filho primogénito de Kim Jong-il, o segundo líder da dinastia Kim.

Kim Jong-nam, meio-irmão do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foi assassinado, a 13 de Fevereiro, quando se preparava para voar para Macau, onde residia durante largos períodos de tempo. Kim foi supostamente morto por duas mulheres que, segundo as autoridades malaias, lançaram o agente químico VX contra o seu rosto, provocando a sua morte poucos minutos depois.

Na quinta-feira passada, um emissário da Coreia do Norte enviado à Malásia para reclamar o cadáver de Kim Jong-nam negou que este tenha sido assassinado com veneno e atribuiu a sua morte a um ataque de coração.

Pyongyang defende que a morte foi causada por um ataque cardíaco e acusou as autoridades malaias de conspirarem com os seus inimigos.