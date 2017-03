China assegura que dívida está “sob controlo”

A dívida, quer do Governo Central, quer dos Governos locais do Continente alcançou os 38,7 por cento do Produto Interno Bruto do país e está “sob controlo”, assegurou ontem o ministro chinês das Finanças, Xiao Jie.

No total, a dívida do Estado chinês somava 27,33 biliões de yuan, no final do ano passado, disse Xiao em conferência de imprensa:

“Os riscos da dívida da Administração chinesa estão, no geral, sob controlo”, assegurou o ministro das Finanças, que recordou que a previsão de crescimento económico do país para este ano, de 6,5 por cento, suporta essa política de expansão moderada.

Xiao sublinhou ainda que “o nível de dívida do Governo chinês é relativamente baixo, face a outros países, o que deixa uma margem suficiente para possíveis ajustes” na política económica.

No domingo, o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, anunciou uma redução dos impostos para as empresas no valor de 350.000 milhões de yuan e a redução de 200.000 milhões de yuan em taxas diversas.

Xiao Jie destacou ontem que as autoridades locais vão continuar com o seu programa de redução da dívida, lançado em Novembro passado, e que inclui, entre outros pontos, o lançamento de emissões de títulos em troca de dívida.