Cesária Évora relembrada em documentário projectado no Consulado de Portugal

A cantora de maior reconhecimento internacional de toda a história da música popular cabo-verdiana continua a ser a voz da cultura de Cabo Verde. O Festival Literário de Macau homenageou ontem a “diva dos pés descalços”, através da projecção de um documentário de Sofia Leite, jornalista que acompanhou Cesária na sua última digressão.

Rodrigo de Matos

Está para Cabo Verde como a fadista Amália Rodrigues está para Portugal, mas pouco se sabe do que era a sua vida fora dos palcos. O documentário “Cesária – Nha Sentimento”, da jornalista Sofia Leite, revela essa outra face do fenómeno que foi “a diva dos pés descalços”. A película foi exibida ontem no auditório do Consulado-Geral de Portugal em Macau, no âmbito do Festival Literário “Rota das Letras”.

Mais de cinco anos após a sua morte, “Cesária Évora continua a ser a maior referência da cultura cabo-verdiana no exterior, a sua voz é mundialmente reconhecida, pelo que evocá-la num evento de cariz cultural como este festival literário é extremamente importante para nós”, admitiu o ministro cabo-verdiano da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, em declarações ao PONTO FINAL, à entrada para o auditório da representação diplomática de Portugal em Macau e Hong Kong. “Tentaremos sempre que ela esteja presente onde quer que seja necessário afirmar e representar a cultura e a música de Cabo Verde”, acrescentou.

Discreta e pouco expansiva quanto à sua vida pessoal, Cesária foi a protagonista deste documentário, realizado em 2010, que procura acompanhá-la em São Vicente (Cabo Verde), em Paris, a sua segunda residência, e durante a sua última digressão, e revelar quem era esta cantora de origens humildes que atingiu o estrelato mundial. “Uma parte importante do nosso documentário era acompanhá-la a um país distante por onde passaria a sua tournée. Queríamos seguir a sua passagem pela Rússia, mas acabou por não ser possível. Mas fomos com ela até Israel e uma coisa que me impressionou foi ver como ela era conhecida e adorada e como foi capaz de encher uma das principais salas de espectáculos de Telavive, o que mostra bem a dimensão do fenómeno”, conta Sofia Leite, a responsável por “Cesária – Nha Sentimento”.

Considerada uma das maiores vozes lusófonas, Cesária Évora, a “Diva dos pés descalços”, actuou nos quatro cantos do mundo, com digressões pelos cinco continentes. Dona de uma voz única, ficou famosa também por se apresentar em palco descalça. No início dos anos 90, a imprensa mundial não lhe poupava elogios. Coleccionou alcunhas carinhosas como “Rainha da morna” ou “Diva dos pés descalços”, numa altura em que se tornou uma figura de proa da chamada “música do mundo”.