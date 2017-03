Braids voltam a tocar o seu intimismo “explosivo” hoje em Macau

Os músicos do Canadá adoraram a última vez que passaram pela RAEM, já lá vão dois anos. No concerto de hoje, vão tocar algumas músicas que estreiam em palco nesta digressão, avançou o empresário da banda, Abram Deyo, ao PONTO FINAL.

Rodrigo de Matos

A passagem pelo território, em 2015, deixou boas memórias aos três músicos que compõem a banda de art rock Braids. O trio canadiano, que tocou ontem na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, fez questão de incluir Macau nesta sua segunda digressão pela Ásia e sobe hoje ao palco no Espaço LMA, na Avenida Coronel Mesquita. Novas músicas e a energia de sempre é o que prometem os músicos, oriundos de Montreal.

A voz poderosa de Raphaelle Standell-Preston junta-se à bateria incansável de Austin Tufts e aos recursos electrónicos do multi-instrumental Taylor Smith – que também toca guitarra, baixo e percussão – para produzir um som com características muito próprias. Para esta noite (21h), o que está prometido é “um espectáculo extremamente emotivo e cheio de energia”, de acordo com o empresário da banda: “Os Braids ao vivo são uma banda explosiva, conhecida por dar espectáculos intimistas. Eles trazem consigo o seu próprio engenheiro de som, para assegurarem o som que pretendem”, avançou Abram Deyo, em declarações ao PONTO FINAL. “O público pode esperar um espectáculo incrível e com algumas músicas novas, que se estreiam em palco pela primeira vez nesta digressão”, adianta o responsável.

A tournée dos “Braids” – a sua segunda pelo continente asiático – arrancou na sexta-feira passada, em Pequim. A seguir ao concerto na capital chinesa, o trio seguiu para o Japão, tendo tocado em Tóquio e Osaka, antes de chegar a Hong Kong, onde tocou ontem. Depois de Macau, os canadianos voltam a entrar na China Continental, com concertos em Shenzhen e Xangai, antes de partirem para a Mongólia, para encerrarem o tour com um espectáculo na capital, Ulan Bator.

“Esta tournée tem consistido em tocar em novos lugares e nalguns velhos conhecidos, como Macau. Eles adoraram a cidade da última vez, em 2015, mesmo antes de lançarem o seu terceiro álbum, ‘Deep in the Iris’, por isso tivemos de a incluir na digressão deste ano”, explicou Deyo.