Bad Bad Maria. Um novo estúdio e outras conquistas

Desde que fundou a sua empresa em Macau, entre 2013 e 2014, a portuguesa Cátia Silva ansiava por um espaço onde pudesse mostrar o conceito de organização de eventos em que assenta a empresa que construiu a pulso. No Dia Internacional da Mulher, o PONTO FINAL dá-lhe a conhecer um exemplo bem sucedido de empreendedorismo no feminino.

O serenar de uma ânsia antiga e o culminar de um crescimento muito grande a nível pessoal. Quando, em 2013, colocou atrás das costas uma carreira estável como docente para perseguir um projecto com tanto de ousado, como de arriscado, Cátia Silva estava ciente das dificuldades que tinha pela frente, mas sabia também que o caminho se faz andando.

Quatro anos depois, Macau vê abrir portas um novo estúdio criativo totalmente dedicado à organização de eventos e a empresária concretiza um projecto antigo, a de dotar a Bad Bad Maria – empresa onde depositou um enorme manancial de esperança – de um espaço em que possa dar a conhecer o conceito por detrás do seu trabalho enquanto organizadora de eventos.

Depois de lutar contra a “loucura do mercado imobiliário” de Macau desde o início do projecto, Cátia instalou-se no 2º andar da Casa da Rocha, na Calçada da Rocha, onde encontrou , finalmente, uma “montra” para o seu trabalho.

Para a empresária portuguesa, radicada em Macau há já mais de uma década, conseguir encontrar um espaço onde pudesse apresentar o seu espólio de detalhes decorativos temáticos foi uma barreira difícil de ultrapassar. “É muito difícil para uma empresa que está a começar ter dinheiro para ter um espaço e para conseguir pagar as contas mensais. Foram, pelo menos, dois longos anos a trabalhar em casa e à espera de uma oportunidade”, assegurou Cátia Silva ao PONTO FINAL.

A questão do imobiliário não foi, porém, o único desafio com que a empresária se confrontou. Num mercado pequeno, mas competitivo é fundamental ter uma confiança a toda a prova para que os resultados apareçam. A fundadora da empresa Bad Bad Maria assume que a sua incursão enquanto empresária no mercado de eventos, tão competitivo em Macau, também impulsionou um “crescimento muito grande a nível pessoal”: “A mulher precisa de se auto-valorizar e, no fundo, é um bocado aquilo que eu tenho feito ao longo destes dois anos. Tem sido um processo de crescimento muito grande para mim própria. Eu tenho esta empresa, construía-a sozinha – com alguma ajuda, obviamente – e a questão de acreditar nisso, de acreditar que eu era capaz, foi fundamental”, sublinha.

Fixar-se no 2º andar da Casa da Rocha foi uma proposta à qual a empreendedora acedeu sem hesitar. Onde antes estava um armazém sem uso, agora encontram-se paredes preenchidas com cores garridas que dinamizam o espaço onde Cátia espera que “as pessoas se sintam bem e se sintam confortáveis”: “É uma bela montra daquilo que eu faço e da estética que eu desenvolvo nos meus eventos. Eu quis mesmo ter um cuidado especial, porque para mim é muito importante a questão da aparência, a questão da junção das cores e de existir uma lógica de organização também. O estúdio foi muito pensado nessa vertente de cor e de dinâmica da cor”, explicou a empresária, ao PONTO FINAL, sobre o estúdio que inaugurou há três semanas.

A Bad Bad Maria está a tornar-se mais “constante”. A sazonalidade associada à organização de eventos não é tão notória em comparação com outros anos, em que a empresa estava ainda numa fase inicial: “Eu acho que, agora, estamos a chegar a um ponto em que é capaz de ser um pouco constante. Estou naquela fase em que alcancei alguma estabilidade e que as coisas vão acontecendo. Eu vou fazendo alguns eventos e algumas coisas”, adianta a empresária, acrescentando que está a desenvolver vários projectos em simultâneo.

Por ter aberto portas há pouco tempo, o estúdio criativo Bad Bad Maria ainda não teve um impacto directo no volume de negócios devido à sua abertura recente, mas a empresária considera que o espaço tem tudo para ser uma boa aposta já que, assim, pode receber eventuais clientes e mostrar o seu trabalho com mais facilidade: “Eu pressuponho que [o volume de negócios] vá aumentar”, salientou.

Os recursos continuam a manifestar-se um dos problemas mais prementes para a empresa de organização eventos: “Tem de se criar uma estrutura muito bem montada de recursos para que não falte nada, para que se esteja sempre na linha da frente e para que se tenha sempre produtos novos e coisas novas a acontecer para apresentar aos clientes”, referiu Cátia Silva. A empresária prepara-se para lançar o “Destination Weddings”, um conjunto de pacotes de viagem que incluem a realização de casamentos em praias da Tailândia. J.F