Angela Leong quer que Governo estude potencial “holístico” da RAEM

A deputada e empresária Angela Leong quer que as autoridades do território olhem para a actividade turística com novos olhos e assumam o desafio de transformar Macau num destino de turismo holístico, em vez de promoverem o território apenas como destino cultural ou de entretenimento.

Numa interpelação escrita dirigida ao Governo, a também directora Executiva da Sociedade de Jogos de Macau sugere que as entidades públicas e o sector privado apliquem recursos na transformação da RAEM num “spot” de turismo holístico, uma variante que combina ambiente com bem-estar, visando fins terapêuticos.

O conceito ganhou uma nova projecção, depois de no fim-de-semana o primeiro-ministro da República Popular da China ter anunciado que o Governo Central tenciona fazer um investimento vigoroso no desenvolvimento do turismo holístico.

A definição do conceito é, para a Administração Nacional de Turismo, ligeiramente distinta. O organismo define o turismo holístico como a variante de turismo que é fruto de um impulso de desenvolvimento coordenado tendo por a optimização dos recursos sociais e económicos de uma dada área. Na interpelação escrita que dirige ao Governo, Angela Leong quer saber se o Governo do território tem a intenção de lançar um estudo com o propósito de perceber se as soluções de turismo holístico têm ou não futuro em Macau.