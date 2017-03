Zhang Dejiang quer território a eleger deputados que amem a Pátria e Macau

O presidente da Assembleia Nacional Popular alerta para a necessidade dos deputados amarem o País e Macau, bem como a manterem-se atentos a sinais que coloquem em causa esse princípio. O reparo foi ontem feito durante o encontro que o responsável manteve com os representantes da RAEM na ANP.

O presidente da Assembleia Nacional Popular, Zhang Dejiang, disse ontem aos membros da delegação de Macau que os deputados eleitos nas próximas eleições legislativas devem seguir o princípio “Amar a Pátria, Amar Macau”. A mensagem foi partilhada ao jornalistas no final da reunião por Lao Ngai Leong, um dos representantes do território na ANP, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Segundo Lao Ngai Leong, Zhang Dejiang fez ainda questão de sublinhar que apesar do amor pela Pátria e Macau ser uma força importante no território, que é necessário estar atento aos sinais de uma eventual crise e compreender os problemas enraizados na RAEM. No entanto, a Ou Mun Tin Toi não faz referência às questões a que Zhang se referia.

O presidente da ANP partilhou igualmente três expectativas em relação ao futuro do território. A primeira é que se mantenha a fé no desenvolvimento da Pátria e da RAEM, que foi sublinhado por Zhang apesar do contexto internacional muito complicado. A segunda passa por garantir que Macau, com a ajuda dos delegados da Assembleia Nacional Popular, façam de Macau um bom exemplo do princípio “Um País, Dois Sistemas”.

Finalmente, segundo Lao Ngai Leong, Zhang partilha a expectativas de que os membros da ANP de Macau tenham um papel activo a dois níveis: por um lado apoiar a RAEM e o Governo, e por outro que compreendam o desígnio do desenvolvimento nacional de forma profunda.

Sobre este encontro, o deputado José Chui Sai Peng explicou que Zhang se mostrou muito comunicativo e que se mostrou muito disponível para responder às questões dos representantes de Macau.

Chui Sai Peng disse igualmente à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que saiu do encontro com a ideia que o Governo Central está “muito focado” no desenvolvimento da próxima geração do Território. O deputado disse ainda que Pequim ofereceu a Macau um bilhete para entrar no “autocarro do desenvolvimento”, mas que agora compete os locais pensarem na melhor forma de aproveitar as oportunidades.

Firmas de contabilidade de Macau no Continente

Também durante o dia de ontem, Iong Weng Ian, da delegação de Macau, e Lui Tim-leung, da delegação de Hong Kong, sugeriram ao Governo Central que facilite a instalação de empresas de contabilidade de ambas as Regiões Administrativas Especiais no Interior da China, nomeadamente nas Zonas de Comércio Livre da Província de Cantão.

A proposta sugere que seja facilitada a regra que define que os contabilistas de ambos os territórios tenham de passar 180 dias no Interior da China antes de poderem exercer lá as funções.

Outra proposta passa por permitir que as empresas de contabilidade locais e de Hong Kong possam fazer parecerias com escritórios da China Continental nas zonas de comércio livre para o desenvolvimento da actividade.