Uma foto por dia

A calma antes da tempestade: Soldados filipinos aguardam ordens na localidade filipina de Jolo, situada na ilha de Sulu. De acordo com as últimas notícias provenientes da zona, combates entre soldados e o Abu Sayyaf resultaram em feridos de um e do outro lado da barricada. O Exército conduziu operações tácticas contra os insurgentes islâmicos que decapitaram o alemão Jurgen Kantner. As tropas governamentais têm vindo a conduzir operações na ilha de Sulu com o objectivo de resgatar 33 reféns que ainda se encontram sob a alçada do Abu Sayyaf. O grupo rebelde ainda mantém em seu poder 13 vietnamitas, seis filipinos, cinco malaios e um holandês, disse ontem um porta-voz militar. EPA/BEN HAJAN

