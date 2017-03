Sonho olímpico morre no frio de Pequim

Chui Sai On assumiu ontem, num encontro que manteve com o director da Administração Geral do Desporto do Continente, que Macau não poderá integrar o Comité Olímpico Internacional “por não ser um país soberano”. O território solicitou pela primeira vez a adesão ao COI em 1989, mas o organismo deixou de aceitar a filiação de regiões não soberanas em 1996.

Marco Carvalho

O Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, foi ontem recebido em Pequim por Gou Zhongwen, director da Administração Geral do Desporto do Continente, num encontro que dilacerou de uma vez por todas as hipóteses de Macau poder vir a competir nos Jogos Olímpicos.

Chui Sai On agradeceu a Gou Zhongwen o apoio dado pelo Governo Central para a divulgação e promoção do desporto de alta competição e do chamado “desporto para todos”, reconheceu a importância dos atletas locais poderem competir em grandes competições internacionais organizadas sob a chancela do Comité Olímpico da Ásia, mas admitiu que o facto de Macau não ser uma nação soberana impede o Comité Olímpico do território de integrar o Comité Olímpico Internacional, inviabilizando por inerência uma eventual participação das cores da RAEM no maior certame desportivo do mundo.

Perante Gou Zhongwen – que é também o presidente do Comité Olímpico Chinês – o Chefe do Executivo aproveitou para agradecer ao Governo Central “a possibilidade dada a Macau de participar nos vários jogos realizados por organizações internacionais”. O debacle do sonho olímpico, assegura o Governo, não vai colocar um travão à ambição dos atletas do território: “Macau espera que através do Comité Olímpico da China possa continuar a participar activamente na direcção do COA”, informa o Executivo em comunicado.

No encontro que manteve esta segunda-feira na capital chinesa com Gou Zhongwen, Chui Sai On fez uma retrospectiva do trabalho desenvolvido desde a transferência de administração do território entre Portugal e a República Popular da China. Para além de evocar alguns dos feitos desportivos alcançados por atletas do território – caso da medalha de ouro conquistada nos Jogos Asiáticos de Cantão, em 2010 – o Chefe do Executivo recordou, a organização, entre 2005 e 2007, dos Jogos da Ásia Oriental, dos Jogos Asiáticos em Recinto Coberto e da edição inaugural dos Jogos da Lusofonia. As provas, organizadas quando Chui Sai On era responsável pela tutela do desporto, ajudaram a projectar Macau a nível nacional e internacional.

Gou Zhongwen, por sua vez, elogiou “o espírito empreendedor” do Executivo de Macau e comprometeu-se a continuar a facultar apoio ao Instituto do Desporto e a zelar pelo reforço da cooperação entre os dois organismos.

Fernando Chui Sai On esteve ainda reunido esta segunda-feira com Qiu Yuanping, directora do Gabinete para os Assuntos dos Chineses do Ultramar do Conselho de Estado. O encontro, que o líder do Governo local diz ter servido para agradecer o apoio concedido pelo organismo liderado por Qiu Yuanping à RAEM ao longo dos últimos 17 anos, constitui ainda uma oportunidade para que ambos os dirigentes trocassem impressões e sugestões relativamente à participação e ao contributo de Macau na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.