Rui Valente brilha em Guangzhou

O piloto da equipa On Wheels esteve em destaque na capital da vizinha província de Cantão, mas ainda não pôde testar o carro com que irá disputar as provas de qualificação para o GP de Macau, que se disputam no Verão. É que o Mini Cooper S que tem conduzido nas últimas épocas está ainda a ser alvo de modificações para o tornar mais rápido.

Rodrigo de Matos

Rui Valente, veterano piloto de carros de turismo, esteve em grande este fim-de-semana no Circuito Internacional de Guangzhou. O automobilista de Macau, que compete ao serviço da equipa On Wheels, venceu as duas corridas de “sprint” (de 15 voltas) e ficou em segundo da geral na prova de endurance (corridas de uma hora) em que participou em parceria com Sérgio Lacerda. As provas, que se disputaram no sábado e no domingo, constituíram um bom ensaio para as sessões de qualificação para o Grande Prémio de Macau, que se disputam em Zhuhai, entre Maio e Junho.

“Foi uma boa prestação, principalmente nas corridas de velocidade de 15 voltas, uma vez que vencemos as duas”, congratulou-se o veterano, em declarações ao PONTO FINAL. “Tratou-se de um evento que fazia parte do nosso calendário, mas não contava para o apuramento para o Grande Prémio de Macau”, explicou.

No circuito de Guangzhou, estiveram a acelerar vários dos pilotos que aspiram a correr este ano no Circuito da Guia, aproveitando para afinar as suas máquinas para as provas de qualificação de Zhuhai. Para Rui Valente, no entanto, as provas que disputou em Cantão serviram sobretudo para se manter activo e apurar a sua própria técnica enquanto piloto, uma vez que o Mini Cooper S que irá usar na qualificação e, posteriormente, no Grande Prémio de Macau está ainda a ser alvo de uma intervenção mecânica para o tornar mais veloz: “Em Guangzhou, corremos com o Honda antigo. Ainda estamos a fazer as modificações no Mini Cooper, nomeadamente para lhe tirar peso, e contamos tê-lo pronto para começar a testá-lo dentro de um mês”, avançou.

O carro com que Rui Valente irá correr em Zhuhai deverá assim estar disponível para a próxima sessão de competições em Guangzhou, no início de Abril, numa jornada novamente composta por provas de endurance e corridas de “sprint” de 15 voltas, e com a participação das três classes de carros de turismo: Grupo N, 1600 Turbo e Road Sport.

Entre os objectivos de Rui Valente para a nova temporada, além da preparação do Mini Cooper S para os desafios que se avizinham, figuram continuar a ganhar corridas e terminar entre os cinco primeiros na Taça CTM, uma das provas de suporte que integram o cartaz do GP de Macau, melhorando assim bastante o 15.º lugar obtido na última edição.