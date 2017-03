“Quem Jong-nam?”, perguntam representantes de Macau na ANP

Não sabem ou não querem saber. As respostas evasivas dos representantes de Macau na Assembleia Nacional Popular (ANP) acerca do assassinato de Kim Jong Nam, meio-irmão do líder norte-coreano, Kim Jong Un, causaram espanto aos jornalistas da agência Reuters que cobrem a sessão anual da câmara parlamentar chinesa.

O homicídio de Kim Jong-nam, o exilado irmão do líder da Coreia do Norte que alegadamente vivia em Macau, pode até ter feito manchetes pelo mundo fora, mas para os enviados da RAEM ao encontro anual da Assembleia Nacional Popular (ANP) em Pequim, o nome do filho primogénito de Kim Jong-il parece não produzir mais efeito do que um grande ponto de interrogação. Kim Jong Quem?

Assassinado no aeroporto internacional da capital da Malásia, Kuala Lumpur, a 13 de Fevereiro, quando se preparava para regressar ao território, Kim Jong Nam terá sido, de acordo com a polícia malaia, atacado por duas mulheres que lhe espalharam no rosto o chamado agente VX, uma substância classificada pelas Nações Unidas como arma de destruição maciça. O episódio mereceu uma ampla cobertura nos meios de comunicação social chineses, apesar de as autoridades de Pequim, com os seus laços próximos a Pyongyang, não se terem pronunciado publicamente sobre o assunto.

Os delegados à reunião anual do Assembleia Nacional Popular afirmaram saber pouco o nada sobre o caso, e mostraram-se pouco interessados em revelar se a família de Kim ainda se encontrava em Macau, ou se estavam sob protecção policial, destacando a sensibilidade do caso.

Questionado anteontem sobre a família de Kim, o deputado José Chui Sai Peng, disse primeiro que não percebeu a pergunta e, a seguir, afastou-se. “Não faço ideia”, respondeu pouco depois, ao ser interrogado em inglês sobre a matéria. “Eu li (sobre o caso) nos jornais, mas não tenho qualquer informação das minhas fontes. Penso não estar em posição de lhe poder avançar mais detalhes”, acrescentou, citado pela agência Reuters.

Lu Bo, presidente do jornal em língua chinesa Ou Mun Iat Pou, começou por dizer não saber nada sobre o caso. Perante a insistência dos repórteres, rematou: “Não estou interessado”.

Por sua vez, o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong Vai Tac, recusou-se a comentar a morte do meio-irmão do ditador norte-coreano, Kim Jong-un.

Todos os anos, Macau envia uma série de representantes, escolhidos a dedo por Pequim, às reuniões da Assembleia Nacional Popular e à Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC).

Antes de ter sido vítima, na Malásia, do que se presume ser um plano gizado por Pyongynag, Kim Jong-nam vivia uma vida pacata em Macau, evitando polémicas e aparentemente com uma segurança pessoal não muito apertada.