Queda de helicóptero faz novo mortos no Japão

Nove pessoas morreram no Japão na sequência da queda de um helicóptero durante um exercício de resgate numa zona montanhosa no domingo, disse hoje a polícia.

Seis corpos foram encontrados esta segunda-feira nos destroços, em Nagano, disse o porta-voz da polícia local à AFP. Outros três ocupantes, incluindo o piloto, foram confirmados mortos no domingo, depois de um helicóptero da polícia ter avistado o local do acidente, numa zona de montanha com neve. As más condições meteorológicas suspenderam até hoje as operações de resgate.

O governo vai enviar investigadores para a zona onde o helicóptero caiu no domingo, informou a estação pública NHK.

As nove pessoas a bordo do aparelho eram membros de equipas de resgate e do governo local envolvidos no exercício, segundo a NHK e outros órgãos de comunicação.