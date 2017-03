População recuou pela primeira vez desde 2009

Mais nascimentos, mas também mais mortes. Mais casamentos, mas também mais divórcios. A população de Macau diminuiu pela primeira vez desde 2009. Para a direcção dos Serviços de Estatística e Censos, a queda explica-se com a diminuição do número de trabalhadores não-residentes empregados no território.

A população do território recuou pela primeira vez em quase oito anos, indica dados oficiais ontem divulgados pelo Executivo. Macau contava no final do ano passado com 644.900 habitantes, 1900 menos do que os que foram registados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos no final de 2015.

De acordo com o organismo, a primeira diminuição homóloga desde 2009 deveu-se principalmente à diminuição do número de trabalhadores não residentes radicados no território. Os trabalhadores importados continuam, ainda assim, a perfazer mais de um quarto da população do território.

Desde a transferência do exercício de soberania de Macau de Portugal para a República Popular da China, em 1999, esta foi a segunda vez que a população caiu em termos anuais: em 2009 diminuiu 1,8 por cento, enquanto agora, em 2016, registou um recuo de 0,3 por cento.

Os idosos – com idade igual ou superior a 65 anos – representavam 9,8 por cento da população, mais 0,8 pontos percentuais face a 2015. O índice de envelhecimento da população do território foi de 78,9 por cento – mais 3,3 pontos percentuais. O indicador, explica a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, “aumentou durante 20 anos consecutivos, o que significa que a população tem envelhecido continuamente”.

Já a população adulta, que agrupa os habitantes de Macau com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos, representava no final do ano passado 77 por cento do total, tendo diminuído 1,4 pontos percentuais em termos homólogos.

O número de nados-vivos aumentou durante os doze meses de 2016 – foram 7.146, mais 91 –, com a taxa de natalidade a situar-se em 11 por cento, um nível idêntico ao de 2015.

Em alta esteve também o número de óbitos: foram registados 2.248, mais 246 do que no ano anterior. Mais de um terço (36,3 por cento ou 815 casos) deveu-se a tumores malignos, de acordo com os Serviços de Estatísticas e Censos.

No final do ano passado, o universo de mão-de-obra importada era composto por 177.638 trabalhadores, ou seja, menos 4.008 do que em 2015, com a maior queda (20,4 por cento) a verificar-se no sector da construção (menos 8.868 trabalhadores), devido “à conclusão sucessiva dos empreendimentos de entretenimento de grande envergadura”.

Segundo a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos, no ano passado, foram autorizados a residir em Macau 1.447 indivíduos, menos 337 em termos anuais.

Já o número de casamentos aumentou – foram 3.891 ou mais 172 – assim como o de divórcios – 1.245 ou mais 77. No comunicado que enviou às redacções, a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos sublinha, no entanto, que 91,7 por cento dos casais que se divorciaram o fizeram por mútuo consentimento.

No final do ano passado, remata a DSEC, existiam 189,200 agregados familiares no território, menos 3500 comparativamente com o final do ano de 2015.