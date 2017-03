Pedro Mexia e a empatia que quebra as barreiras linguísticas da tradução

Pedro Mexia foi um dos autores convidados da sessão “Tradução literária – O que se ganha e o que se perde”, que decorreu ontem, no edifício do Antigo Tribunal, no âmbito do Festival Literário de Macau – Rota das Letras. O painel que o poeta português integrou foi ainda composto por Benjamin Moser, autor da biografia da escritora Clarice Lispector, e Chen Li, taiwanês responsável pela tradução de obras de autores como Sylvia Plath ou Pablo Neruda.

Poesia, dramaturgia, literatura e política. A tudo isto, Pedro Mexia juntou a tradução “ocasional” a uma carreira literária que há muito se cruzou com os caminhos da cultura e da expressão artística. Ontem, acabado de chegar a Macau, correu para o edifício do Antigo Tribunal onde decorre, desde sábado, o Festival Literário de Macau – Rota das Letras, para se juntar ao taiwanês Chen Li e ao norte-americano Benjamin Moser, outros dois nomes com créditos firmados no universo da tradução. “O que se ganha e o que se perde na tradução” deu o mote para uma conversa moderada pela jornalista Isabel Castro.

Pedro Mexia apresentou-se como o tradutor que trabalha com aquilo de que gosta e a empatia, admite, surge-lhe como a componente que impulsiona as suas escolhas de autores e obras: “Eu sinto necessidade da empatia porque tem que ser um autor cujo universo me seja de alguma forma familiar. Não no sentido de ter a minha mundividência ou a minha vida, não é isso. Mas tenho de ter algum interesse por aquele mundo, por aquele tom, por aquela linguagem”, explicou ao PONTO FINAL.

Como tradutor, Mexia dedica-se, sobretudo, ao teatro e à poesia. O também critico literário defende que não há um trabalho que atinja a perfeição: “No teatro e na poesia, um pouco por oposição à ficção, por exemplo, ou até ao ensaio, a literalidade conta um bocadinho menos. Uma tradução literal de um poema – em geral – não funciona porque há certo tipo de expressões e formas linguísticas que existem numa língua e não existem noutra”, explicou.

No processo de tradução, há que manter “um texto ambíguo onde era ambíguo, claro onde ele era claro, manter a intenção do autor em cada momento mesmo que com instrumentos linguísticos completamente diferentes”, assinalou Mexia, admitindo que aprecia “particularmente” as peças de teatro que permitem interpretações distintas.

Emprestar a fluidez do texto original ao texto que se traduz é um dos desafios com que se depara quem traduz, defende o poeta: “O texto tem que ter alguma fluidez e, às vezes, é um grande desafio porque a língua que mais traduzi foi o inglês e o inglês tem muitas expressões idiomáticas, algumas das quais não têm correspondência em português. Portanto, mais vale deixá-las cair do que tentar inventar uma expressão”, assume.

Na mesma altura em que desempenhava funções enquanto sub-director da Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, Pedro Mexia estreou-se na encenação, em 2010, a convite de João Lourenço, fundador do Teatro Aberto, com a peça “The Real Thing” (Agora a Sério) do autor britânico Tom Stoppard. O poeta e crítico literário não descura o trabalho em conjunto com os actores, valorizando diferentes perspectivas sobre um mesmo texto: “Com o trabalho do actor, o texto pode ser modificado e melhorado e isso é uma experiência incrível que eu acho que não há na tradução de nenhum outro género literário que não o teatro.” J.F.