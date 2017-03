Park Geun-Hye terá conspirado para obter subornos da Samsung

O Ministério Público da Coreia do Sul suspeita que a Presidente, Park Geun-hye, foi conivente com a sua amiga e confidente Choi Soon-sil para obter subornos da Samsung e de outras empresas, anunciou esta segunda-feira uma equipa de investigadores.

A equipa independente de procuradores tornou públicas ontem as suas conclusões da investigação de mais de três meses sobre o caso de corrupção que envolve Choi Soon-sil e na qual se volta a referir a Presidente como suspeita de vários crimes.

Os investigadores consideram que Park e Choi se puseram de acordo para pressionar a Samsung e outros grandes conglomerados empresariais sul-coreanos para que fizessem doações a organizações relacionadas com a amiga da chefe de Estado, em troca de um tratamento favorável das autoridades, afirmaram em comunicado.

A investigação conclui também que a Presidente estava a par da criação de uma lista negra de quase dez mil artistas e profissionais do mundo da cultura críticos do Governo, concebida com o objectivo de cortar as suas vias de financiamento público e privado.

As conclusões do Ministério Público apontam Park como suspeita dos crimes de suborno, tráfico de influências e abuso de poder, entre outros, no âmbito do caso de corrupção que envolve a sua amiga Choi.

Park tem imunidade legal devido ao cargo que ocupa como Presidente do país, embora tenha sido destituída das suas funções quando o Parlamento sul-coreano aprovou a sua destituiu em Dezembro passado.

A destituição de Park está nas mãos do Tribunal Constitucional, do qual se espera uma decisão a respeito nos próximos dias.

O tribunal tem até Junho para decidir se Park tem de abdicar permanentemente ou pode voltar a assumir o cargo. Os poderes presidenciais de Park estão suspensos, com o primeiro-ministro a liderar o Governo.

Caso a destituição de Park avance, a Coreia do Sul tem que realizar eleições presidenciais nos 60 dias seguintes. Mesmo no caso de o Constitucional rejeitar o “impeachment” parlamentar, a Coreia do Sul vai realizar eleições presidenciais no próximo dia 16 de Dezembro, já que o mandato de cinco anos de Park Geun-hye está prestes a expirar.