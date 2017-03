Obra “por cunha” do novo Ministério Público destruiu potenciais provas

As obras, com um custo de sete milhões de patacas, que foram realizadas no 16.º andar do Edifício Hotline – sem que fosse realizado qualquer concurso público – impediram o Comissariado Contra a Corrupção de investigar a sala de descanso para docentes e o alegado escritório das empresas de fachada no estado em que tinham sido deixadas após a mudança de testemunho na direcção da Procuradoria.

Este facto foi admitido ontem pelo investigador-chefe Chou Wai Ieong, que admitiu que em Abril de 2015, quando o CCAC foi investigar o local, já várias paredes do escritório, que constituiam alterações à planta original, tinham sido demolidas. Chou confessou que apesar das obras terem sido suspensas, que já não foi possível ver o local tal como Ho Chio Meng o tinha sido deixado.

Ainda de acordo com o investigador, as fotografias disponíveis do local acabaram mesmo por ser as facultadas pelo Ministério Público, o que não também não lhes permitiu ver o espaço de microfilmagem.

As obras em causa foram realizadas após a tomada de posse do novo Ministério Público, num trabalho que apesar dos valores envolvidos não foi atribuído por concurso público. Apesar de uma das testemunhas, Tang Wai Man, ter indicado que o contrato foi atribuído por “cunha”, o MP têm-se recusado a revelar a companhia que fez os trabalhos e o valor dos mesmos. O organismo liderado por Ip Son Sang tem-se limitado a dizer que tudo foi feito de acordo com a lei, sem apresentar os detalhes.

Ainda sobre a investigação, o investigador do CCAC ouvido ontem em tribunal admitiu que não conseguiu verificar se quatro chaves encontradas dentro de um envelope branco com os caracteres Cheoc Van, que estavam na casa do pai de Ho Chio Meng, abria a vivenda arrendada em Coloane pelo Ministério Público. Isto porque depois de investigar a casa, em Março de 2016, e ainda antes de encontrarem as quatro chaves, a proprietária mudou a fechadura. Apesar disso, Chou Wai Ieong disse que a Procuradoria não voltou ao local para verificar se alguma das chaves abria portas interiores.