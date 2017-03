Microfone aberto aos devotos da poesia, no Vasco Bar

O Vasco Bar, no hotel Grand Lapa, acolhe a 14 de Março, às 21 horas, uma “jam session” de poesia – “Music X Poetry Jan @Vasco” – em parceria com o Festival Literário de Macau – Rota das Letras. O evento, que teve início no ano passado, permite que o público avance para o microfone, podendo cada um aliar à leitura de poesia, em qualquer língua, a vertente performativa. Os participantes podem ainda, a título individual ou integrados numa banda, recorrer a música instrumental ou acústica. A experiência de vivência poética, com início às 21 horas, tem uma duração de três horas, e conta ainda com a performance “Branco e Vermelho”, pelos DEMO, que integra a programação do Rota das Letras, a que se segue a actuação dos músicos locais Rita & François, Beto Bebeto e Gabion Sisters Feat. João Pascual & Chino. A jam session tem entrada livre.

