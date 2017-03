Meta dos 6,5 por cento de crescimento “é alcançável”

O Governo Central defendeu ontem que o objectivo de alcançar um crescimento económico de 6,5 por cento este ano “é alcançável”, confiando que os vários riscos para a economia podem ser atenuados.

A meta consta no relatório do Governo, que foi apresentado pelo primeiro-ministro, Li Keqiang, na abertura da sessão anual da Assembleia Nacional Popular (ANP).

“Temos confiança e resolução para o conseguir (…) Estamos confiantes que este ano, e especialmente com a reestruturação do lado da oferta, haverá melhores condições para atingir esse objectivo”, disse He Lifeng, director da Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento, o principal órgão de planificação económica da China.