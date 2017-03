“Manuel Vicente era uma pessoa com quem eu conversava e entendia coisas sobre mim própria”

O Edifício do Antigo Tribunal acolhe ao final da tarde de hoje o lançamento do livro “Manual Vicente – A Desmontagem do Desconhecido”, uma obra em que Raquel Ochoa homenageia a obra e o legado do “arquitecto de Macau”. O livro – a terceira obra biográfica da escritora – não se fica, no entanto, pelo profissional e revela ao mesmo tempo um homem erudito e pragmático, com uma visão do mundo singular. Escritora versátil e viajante incansável, Raquel Ochoa está no território como convidada da sexta edição do Festival Rota das Letras e deixa, desde já, uma garantia: mais cedo ou mais tarde, Macau vai povoar a sua obra.

Entrevista de Marco Carvalho

Fotografia de Eduardo Martins

Ponto Final: Obras biográficas, literatura de viagens também, romance histórico. Há terrenos comuns a estes três géneros? Ou cada um deles representa uma forma diferente de estar na escrita?

Raquel Ochoa: É uma boa questão. Claro que há sempre fios condutores e que há sempre coisas em comum. Mas eu atiro-me – este é um verbo que gosto de usar – para géneros literários porque são exactamente géneros literários diferentes e têm desafios completamente diferentes. Por exemplo, agora terminei uma biografia e já estou a escrever uma crónica de viagens. É como se eu parasse uma zona do meu cérebro e aquela parte – seja a da ficção ou seja a da não ficção – pudesse descansar para que eu possa continuar a escrever noutro género literário. Não sei se é muito inteligente da minha parte, sinceramente. É algo que faço de forma intuitiva. Tenho muito prazer em mudar de géneros literários para conseguir ter uma outra voz e um outro tom e isso ajuda-me, ao mudar de género literário, mas é essencialmente isso. Não sei se posso dizer que serve para que eu eleve a fasquia, mas o facto de saltar de género para género estimula-me de uma maneira completamente diferente. O facto de escrever uma biografia implica fazer um trabalho de campo muito mais rigoroso por se tratar de uma não-ficção. Por outro lado, o facto de escrever um romance é o exercício mais difícil da escrita porque implica um trabalho de imaginação e de corporização – de tudo, dos personagens e dos cenários e de bem mais – que representa um outro grau de exigência, sendo que já é diferente. E é diferente porque já não nos é dado o facto e o facto já é um tanto elaborado por nós. Eu gosto dessa transição.

Por outro lado, na escrita biográfica e como mencionava, há essa preponderância dos factos e o ter que a eles se cingir. No seu caso, o desafio é mais premente ainda, porque um biografado como Camões ou como Vasco da Gama não ressuscitam para colocar em causa o carácter assertivo dos factos. Não é bem o seu caso. É um trabalho quase jornalístico …

R.O: É, é. Há que ter uma grande contextualização histórica, jornalística e, nesse aspecto, o grande temor de quem se aventura a fazer um trabalho deste género é cometer grandes argoladas porque não se foi suficientemente jornalístico. Eu fiz um pequeno curso no CENJOR e tenho algumas bases. Não é de todo a minha profissão, mas tenho imenso respeito pelo trabalho dos jornalistas e tanto assim é que dediquei um romance ao trabalho de jornalistas ao longo de cem anos. Chama-se “Mar Humano” e é um trabalho exigente, porque o mundo jornalístico, o pensamento jornalístico, a conduta jornalística a mim fascina-me. Nas biografias é isso, temos de ter realmente uma grande dose de rigor. No entanto, há uma ferramenta que eu desenvolvo enquanto romancista que me ajuda também na biografia e eu acho que é uma forma bastante …

Qual é essa ferramenta?

R.O: Essa ferramenta são todas as ferramentas de descrição que nós usamos numa história narrada que é pura ficção e que colocadas depois ao serviço de uma biografia, até porque o aspecto mais essencial de uma vida, quando a escrevemos ou a descrevemos, é torna-la fascinante como se fosse uma história quase ficcional, mas não é ficcional. Nós estamos a ver as vidas mais fantásticas como as vidas inventadas. Depois, quando escrevemos uma biografia, o tom é exactamente o mesmo. Temos é de ficar agarrados ao facto e é isso que transforma uma boa escrita biográfica numa boa narrativa para qualquer leitor. É mostrar essa vida de forma o mais verosimilhante possível…

Uma boa história real, como é o caso da história de Maria Adelaide de Bragança Van Uden, que opta por resistir numa altura em que resistir seria problemático para a maior parte das pessoas … Uma boa história real é mais válida e mais atractiva do que uma história ficcional?

R.O: Sim. Tive de pensar, mas sim. Uma história destas, quando a ouvimos pela voz de quem a viveu …. E atenção que ela era uma pessoa altamente pragmática e nunca romanceou a sua própria história. Nós quando fazemos a nossa autobiografia também estamos a selecionar os factos que contamos e nessa selecção também já estamos a por um certo peso em certas coisas e menos peso noutras que não mencionamos, mas ela tinha essa conduta. Uma conduta muito pragmática e isso ajudou-me ou foi fácil para mim seguir essa linha com que ela contava as coisas, mas ouvir uma história destas é completamente arrepiante. Eu acho que sou uma pessoa diferente desde que a conheci. Digo isto em relação a ela, mas poderia dizer em relação a outras pessoas com quem me cruzei. Há pessoas que marcam muito o nosso percurso e é fantástico conhecer uma pessoa que conta como foi estar sob bombardeamento na Segunda Guerra Mundial. Quando Viena foi, por exemplo, libertada pela Rússia ela estava na cadeia e ela contou o que viveu na primeira pessoa. É muito interessante perceber que quando nós vivemos momentos dramáticos, no momento esse mesmo momento não é dramático. Nós podemos ter esta ideia, mas quem o viveu e quem o narra, a forma como o narra tem muito a ver com o que se viveu na altura sem acrescentar muitos pontos. Ela pelo menos era assim. Ela tem um episódio muito interessante em que passa muita fome e há um dia em que lhe atiram um bocado de pão seco e bolorento e ela diz que foi o maior manjar que alguma vez lhe foi dado a comer na vida. São estes aspectos que nós … Quando é que alguma vez nós – que felizmente vivemos num mundo muito diferente – podíamos imaginar algo do género? Isto é um pormenor – comer um pouco de pão seco e bolorento e isso ter um gosto extraordinário – que eu seria incapaz de ficcionar para colocar em obra alguma. Isto são aspectos muito interessantes quando falamos com alguém que nos conta a vida, sobretudo quando é uma vida assim …

O risco de se escrever a biografia de alguém contemporâneo passa um pouco pela ideia, de que mais tarde ou mais cedo, quem escreve terá de fazer concessões sobre o que foi escrito. Como autor, é necessária alguma disponibilidade, alguma humildade para aceitar isto, suponho …

R.O: A palavra, realmente, é muito bem escolhida. É preciso humildade para percebermos que a história não é nossa e aí, realmente, eu confesso que tive este sentimento e foi um sentimento muito forte … Nas três vezes em que acabei de escrever biografias, pensei: “Eu nunca mais escrevo biografias”. Sempre, sempre. E hoje em dia acho que acabo por dizer o mesmo. Por acaso não tenho nenhum projecto de nenhuma biografia na calha e continuo a dizer o mesmo: “Não volto a escrever mais biografias”. Esse aspecto, o aspecto dessa concessão, esse aspecto dessa humildade nasce do facto de nós sabermos que a história não é nossa e a história, de facto, tem um dono. Só o facto dessa pessoa ter concedido tempo e o privilégio de nos contar a sua vida, o aspecto das concessões nem sequer é falado no início. É um aspecto subentendido.

Até porque essa abertura de que fala também pressupõe confiança …

R.O: Exactamente. Mas esse aspecto é subentendido porque a pessoa, se é uma biografia autorizada, terá uma palavra a dizer e, nesse aspecto, temos de colocar na balança o que é preferível: se é fazermos um trabalho que é altamente disruptivo e rebelde e queremos contar a nossa versão da história ou se, com o apoio da pessoa que nos autoriza a biografia, teremos de fazer algumas concessões porque se calhar eu não vi aquele ponto daquele prisma, mas é assim que a pessoa quer ser vista. Normalmente, ainda assim, não é tão difícil como parece, esse trabalho de concessão e de negociação. Como dizia, e muito bem, as pessoas também confiam no tom que o autor escolheu para contar a sua história …

A obra biográfica é só uma parte do trabalho que tem desenvolvido. Conquistou notoriedade, de certa forma, com a conquista do Prémio Agustina Bessa Luís, em 2009, com “A Casa Comboio”, um romance que na altura foi muito bem aceite pela crítica e que, em termos de estrutura, faz lembrar algumas grandes obras da literatura sul-americana. É necessário método para manter a coerência narrativa de um texto ao longo de quatro gerações, sobretudo tendo como pano de fundo uma realidade que muita gente parece não perceber. Foi um desafio?

R.O: A grande vantagem de fazermos aquilo de que gostamos é que eu andei a trabalhar praticamente cinco anos nesta obra sem saber que estava a trabalhar. A primeira vez que vou à Índia dou de caras com esta história assim de camarote, no melhor camarote possível de São Carlos. Fui com uma amiga que ia conhecer as raízes dela. Ela, na altura com 24 anos, ia conhecer as raízes que deixou em Damão. Eu apercebo-me que existe esta história – a dela e a de Portugal na Índia – e apercebo-me também, não sem surpresa, que existia muito poucas coisas escritas sobre a Índia Portuguesa, excepção feita aos trabalhos do Orlando Costa, e desenvolvo um verdadeiro fascínio. No ano a seguir regresso, sem qualquer intenção de escrita. Na altura não escrevia. Estava a formar-me em Direito, andava na Faculdade e nem sequer sabia que queria ser escritora. Nestas viagens dei por mim a viver a história na casa de damanenses. Sou recebida na casa de damanenses, algo que ainda hoje acontece, felizmente, e a história passa a ser minha também. É uma história completamente emprestada, porque não sou mais do que uma filha adoptiva de damanenses, mas começo a partilhar aquela história e, de facto, chega a uma altura da minha vida e eu pensei que seria uma história até relativamente fácil de romancear, porque a história desta família é, de facto incrível, e é por isso que o livro se chama “A Casa Comboio”. Eles andam de lado para lado – e isto define muito este ser português que é o indo-português – porque eles viveram a parte extrema da invasão indiana. Nós chamamos invasão, eles chamam libertação. Eles viviam primeiro em Nagar-Aveli, que era um enclave. De Nagar-Aveli, em 1954, são empurrados para Damão. Nagar-Aveli e Dadrá são os primeiros territórios a serem atacados pela Índia, já como um aviso. Nesta altura, já se organizaram negociações infrutíferas com Salazar, que se recusava a negociar, basicamente. Esta família é arrastada de Nagar-Aveli para Damão e passados seis anos são arrastados de Damão para Lisboa porque a Índia deixou de ser portuguesa. É uma família que vive em movimento para conservar a sua cidadania portuguesa, porque eles tinham essa opção. Alguns ficaram. Os residentes de Damão tinham a opção de manter o passaporte português ou de optar pela nacionalidade indiana. Estes últimos não foram repatriados para Lisboa. Esta família decidiu fazê-lo, como muitas outras. E eu acho isto completamente fascinante. Eu, a primeira vez que entendo que foi assim que a nossa história aconteceu, senti que havia uma mordaça de não sei quantos anos sobre o que se passou. Não me coube a mim tirá-la, mas coube-me a mim fazer a minha curta homenagem aqueles tempos históricos e a quem os viveu. Aquelas pessoas que viviam na Índia foram repatriadas, mas os militares que estiveram na intervenção foram completamente enxovalhados e renegados no seu próprio país. Foi por isto que a queda da Índia acabou por nos ser completamente vedada, a nós gerações mais novas: como é a jóia da Coroa a cair, o fim da Índia portuguesa nunca aparece contado nos nossos livros de história e a história, em si, é uma história fascinante. Tem aspectos muito tristes, como acabei de referir, mas é uma história fascinante. Por opções políticas que têm a ver com o sistema político em que vivíamos na altura, se calhar as melhores partes da história – as mais dramáticas, mas também as melhores, as mais definitivas – ficaram por contar às novas gerações, muito para seguir a linha de que os Descobrimentos portugueses são a maior epopeia que existiu à face da terra, quando foi algo que teve lados tremendamente negativos. No meu entender, saber destes lados tremendamente negativos torna a história com “H” grande, maiúsculo, mais interessante. É preciso sermos, realmente, uma geração muito descomplexada, sem patriotismos bacocos para querermos mergulhar assim na história e eu acho muito mais interessante saber como é que a Índia deixou de ser a Índia portuguesa e como é que as colónias da Índia portuguesa deixaram de ser portuguesas, acho muito mais interessante saber a história toda e o fim do que só ficar com a parte bonita, com a parte gloriosa, de como nós nos conseguimos instituir lá, com entrepostos comerciais e coisas do género. Eu tenho essa curiosidade também em partilhar isso nas minhas obras.

Dizia que na altura em que esta narrativa lhe surgiu, não pensava ainda em ser escritora. Como é que o apelo da escrita aparece? Quando é que aparece?

R.O: Foi assim de um momento para o outro [risos] … Foi assim como uma constipação forte, muito forte. E está relacionado com doses gigantescas de informação que eu vivi numa viagem que fiz à América do Sul. Tem a ver com o contacto com o outro; o meu primeiro livro chama-se “O Vento dos Outros” exactamente porque é interessante perceber que nós temos uma idade, eu diria que será entre os 16 e os 25 anos, em que achamos que o mundo é garantido como ele é no nosso país, como ele é na nossa realidade. E nessa idade, se viajarmos ou se lermos ou se tivermos curiosidade para investigar, se isso nos acontecer, se conhecermos pessoas que nos revelam mundos diferentes, nós de repente temos um grande choque que é o de compreendermos que o mundo não é todo igual e o mundo não é de todo o modelo que nós vivemos em Portugal. Aliás, nós somos uma grande excepção. Nós somos um país e temos uma mentalidade que é muito diferente do resto do mundo e muito sui generis. É algo que é muito difícil de replicar no resto do mundo. Ora, eu tive esse grande choque indo à Índia e fazendo uma grande viagem à América do Sul e isso acordou-me os neurónios. Eu queria partilhar muito essa diferença, de como era tão diferente viver na América do Sul e a partir daí percebi que não conseguia fazer outra coisa. Foi uma grande descoberta para mim, isso.

Uma estreia e peras no romance. Ganha, com “A Casa Comboio” um dos principais prémios literários de Portugal, no encalço de uma das maiores escritoras portuguesas, senão a maior do século XX. Sente de alguma forma esse peso? O facto de ter, logo ao primeiro romance, ganho este galardão?

R.O: Claro que sinto. Como não sentir? A Agustina Bessa Luís é uma escritora que ainda vai demorar muitos séculos a ser descoberta. Eu própria quando ganho o prémio tinha lido apenas “A Sibila”, “As Memórias Laurentinas”. Não tinha lido mais nada e, claro, agitou-me também esse facto e quando mais leio mais descubro. Não é uma escritora que queira agradar a nenhuma tendência literária e é por isso que é tão repentina na maneira como escreve. Ela tinha essa tendência a escrever, não é? Ela escrevia tudo de rompante. Era até o marido que lhe revia as obras. É, obviamente, uma escritora que eu admiro imenso e é por isso que o peso desse prémio é tão substancial. É uma grande honra. Que mais dizer?

Dizia que escreveu três biografias e que por sua vontade ou por coragem própria, ficar-se-ia por aí. Isto para lhe perguntar, se não está a preparar nenhuma biografia, o que tem em mãos? Continua a viajar e a escrever sobre viagens também …

R.O: O próximo projecto, pergunta-me em relação a isso? Antes ainda do próximo projecto, há esta obra que vai ser lançada cá em Macau e que é uma homenagem muito merecida – e tomara eu ainda mais bem organizada – ao arquitecto Manuel Vicente, que para além de ser um arquitecto de uma dimensão global, com um peso global no mundo, era uma pessoa – e é isto que eu foco no livro – completamente fascinante. Ter conhecido o Manuel Vicente foi outra das vivências pela qual estou grata e que me marcaram muito. O Manuel Vicente é uma pessoa que nos ensina a olhar para as coisas de uma maneira completamente diferente e nos ensina a dar nome às coisas de uma maneira completamente diferente. Só isso, esse desafio que tive em partilhar estas constatações, é algo pelo qual me sinto grata. Eu estava agora a rever o livro, nos últimos tempos, e no acto de revisão eu sentia-me às vezes perfeitamente iluminada perante certas coisas que ele dizia e parecia que só as compreendia agora. Certos discursos directos. Por tudo isto é necessário mudar de género literário, como falamos, e vou agora escrever um relato que tem a ver com as viagens dos meus últimos anos, porque tenho deixado a escrita de viagens um pouco de lado. Eu neste momento estou a concluir uma viagem de quatro meses que fiz pelo Oriente. Foi muito, muito interessante. Tenho muita vontade de escrever sobre ela e tenho muita vontade de escrever sobre as viagens que fiz nos últimos anos. Escrever de uma forma lúdica, mas também como desafio porque desde “O Vento dos Outros” que não escrevo sobre a minha forma de ver o mundo. Tinha 25 anos quando escrevi esse primeiro livro. Era uma forma de ver o mundo. Agora tenho, se calhar, outra maturidade … Bem, tenho de ter outra maturidade e quero escrever sobre viagens com essa diferença e se calhar quero também me encontrar a mim própria nessa escrita, até porque acho que tenho algumas coisas para contar. Neste momento, estou a escrever esse livro. Estou a escrever um livro, uma crónica de viagem sobre as viagens dos meus últimos anos.

A obra que apresenta hoje aqui em Macau, sobre Manuel Vicente. Manuel Vicente é um arquitecto que deixou obra em Macau, um profissional consensual, mas o reconhecimento da sociedade civil, em termos gerais, tarda em chegar. Ainda é uma figura relativamente desconhecida da maior parte dos portugueses?

R.O: Ainda. Ainda é. E é um trabalho muito grande, este que temos pela frente. Se calhar vai demorar algum tempo e não sei se vamos conseguir fazê-lo. Eu, na minha singela opinião, acho que uma vez que entremos em contacto com o pensamento filosófico dele, é tão inusitado, é tão diferente, a maneira como ele via o mundo é tão diferente. Ele costumava dizer – e a meu ver esta síntese é muito interessante – que viveu num meio completamente erudito e teve uma educação muito privilegiada, mas ao mesmo tempo ele também tinha uma maneira de estar que o fazia andar muito por camadas populares às quais, porventura, a sua própria família não achava tanta piada. Ele gerou uma síntese do que é ser ou ter uma cultura altamente erudita e conseguir movimentar-se e entender as pessoas mais simples, as pessoas com os mesmos sonhos de todas as outras, mas com menos oportunidades. Ele tem como se fosse um pêndulo: ele está entre os dois mundos e consegue entender esses dois mundos na linguagem que ele usava, que é a linguagem da arquitectura. Isso, depois, transmitido em conversas que tivemos é, como eu lhe dizia há pouco, uma verdadeira experiência de encontrarmos nomes para as coisas, de encontrarmos uma forma de olhar para as coisas que só ele conseguiu desenvolver e que para mim fizeram todo o sentido. Ele foi uma pessoa com quem eu conversava e entendia coisas sobre mim própria. Ele tinha essa capacidade; ele tinha uma dimensão filosófica admirável e era um conversador nato, um conversador imparável. E nesse discorrer, na maneira como ele ia desconstruindo … O livro chama-se “A Desmontagem do Desconhecido”, que é um título muito enigmático, mas é exactamente isso: ele agarrava nas coisas como se fossem um edifício e começava a tirar as telhas e depois tirava o betão, as paredes, os contraplacados e às tantas ficava um esqueleto só, os alicerces do edifício e nós entendíamos porque é que o edifício recebia a luz daquela maneira às sete da tarde e percebíamos isso só a olhar para o esqueleto. Estou a tentar fazer com que perceba o que era conversar com este homem. Conversar com este homem era nós conseguirmos olhar, por exemplo, para Macau – que era um tema que o fascinava e do qual ele obviamente percebia muito, porque viveu aqui e esteve implicado na construção da cidade – e ver as coisas pela parte de dentro. Ele conseguia olhar para as coisas por um angulo de que eu nunca me lembraria de olhar. Ele tinha muito isso com a luz, com a luz dos edifícios, e depois isso replicava-se na maneira como ele olhava e na maneira como ele debatia os assuntos.

Era absolutamente essencial que este livro fosse apresentado em Macau …

R.O: Já há vários e o meu livro é um livro com uma abordagem muito humana. Eu insisto no discurso directo constantemente. Tive esse privilégio: tenho horas e horas de conversas gravadas com ele e achei que esse documento histórico devia ser exactamente aquele que devíamos usar. Há o meu discurso, mas há muito discurso dele. O meu grande objectivo neste livro é, a exemplo do que sucede num documentário – e já existem alguns sobre ele – é nós termos a possibilidade de ouvirmos a voz dele, voltar a ouvir o tom da voz dele. Muitas vezes faz-me rir porque ele era engraçado. Para quem não o conheceu, é conseguir trazê-lo um pouco à vida. Tenho esse objectivo neste livro, não sei se bem conseguido, mas esse é o meu prisma. É trazer a voz dele, como se a tivesse congelado …

Uma última questão, precisamente sobre Macau. Esta é a sua segunda vez em Macau, se não estou em erro. Daquilo que viu de Macau, daquilo que conhece de Macau, esta cidade tem qualidades para invadir a sua obra enquanto cenário ou personagem?

R.O: A cidade em si, como contexto histórico? Claro que sim, claro que sim. E até lhe digo mais. Abandonei o projecto, mas tenho algumas coisas escritas sobre a história e sobre o início de Macau, ou seja sobre o século XVI, porque acho que essa fase é uma fase com uma história muito, muito interessante. Aliás, todos os grandes personagens, o objectivo deles era este Oriente extremo, não é? O Japão escapou-nos das mãos mais ficou Macau e percebe-se bem porquê: Macau é altamente inspirador. Ainda hoje, este ecletismo que se vive na cidade, estas vários camadas que não se entendem muito bem e que estão muito expressas na arquitectura, para mim são um enigma que me agita muito e que eventualmente há-de ser um dos meus locais de escrita ou com um contexto em que poderei escrever, não tenho dúvida nenhuma. Não sei se é para já, já, mas sim… Macau é um sítio altamente inspirador.