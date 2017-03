Mak Soi Kun pede etiquetas mais visíveis para um melhor reconhecimento de cães não perigosos

Mak Soi Kun está preocupado com o facto de as etiquetas de cor verde que os cães estão obrigados a usar caso tenham sido aprovados na avaliação do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) – e que os distingue daqueles que são considerados perigosos – não tenham visibilidade suficiente, provocando o pânico daqueles que se cruzam com os animais na via pública. O deputado pede, por isso, ao Executivo que introduza um método de etiquetagem mais clara – como por exemplo uma coleira – para que o seu reconhecimento seja mais imediato.

Em interpelação escrita, remetida ao Governo, Mak Soi Kun lembra que de acordo com o artigo 11º da Lei de Protecção dos Animais, um cão que seja considerado perigoso pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais “deve ser acompanhado por um adulto e usar açaime ou coleira de cone, sendo ainda sujeito aos meios de protecção adequados indicados pelo IACM na respectiva licença”. O deputado ressalta, contudo, que muitos cidadãos são incapazes de distinguir se os cães que circulam no espaço público são ou não perigosos.

De acordo com a legislação vigente, se o cão é aprovado na avaliação a que é sujeito “o IACM vai emitir uma placa de licença verde para a classificação, e a validade é de três anos”, enquadra. O deputado descreve a sensação de pânico que muitos cidadãos dizem enfrentar: “Alguns cidadãos sentiram pânico quando viram cães que não estavam a usar máscara ou colar a passar junto aos peões, em sítios públicos ou nas partes comuns da propriedade horizontal”.

O parlamentar assinala que a placa proposta pelo IACM pode estar escondida debaixo do pelo, não sendo por isso facilmente avistada, o que impede o seu reconhecimento. “Por outro lado, muitos cidadãos desconhecem o significado da placa verde, por isso confundem-na com um acessório. Principalmente os mais velhos ou pessoas com problemas visuais. É difícil para eles decidir se devem ou não passar pelos animais”, explica.

O parlamentar deixa, por isso, a questão ao Executivo: “Deveria o Governo fornecer uma etiqueta mais clara nos cães avaliados, como uma corda ou um colar equivalentes à etiqueta, e requerer que os cães a usem enquanto caminham nos espaços públicos ou nas partes comuns dos edifícios?”. E complementa: “Vai o Governo ter melhores abordagens de reconhecimento, para que os cidadãos melhor reconheçam quando um cão é ou não perigoso?”.