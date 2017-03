José Rodrigues dos Santos anuncia novo romance inspirado em Macau

José Rodrigues dos Santos anunciou ontem que vai lançar um novo romance que terá a Macau da primeira metade do século XX como pano de fundo. “A Porta do Cerco” está ainda em fase de criação, mas o autor explicou ontem – no seu regresso ao Festival Rota das Letras – que o último governador português em Macau serviu de inspiração para os traços do personagem principal da narrativa.

O ano de 1979 marcou a chegada de José Rodrigues dos Santos a Macau e foi na Rádio Macau, quando chegou ao território arrastado por uma comissão de serviço do pai, que começou a exercer a profissão de jornalista. “Macau tem sempre um lugar especial para mim”, disse ontem o autor numa entrevista que decorreu no âmbito da sexta edição do Festival Rota das Letras. Rodrigues dos Santos tirou o véu a “A Porta do Cerco” – obra na qual culmina a “Trilogia do Lótus”, que apresenta nesta vista ao território – cuja narrativa tem Macau como pano de fundo.

José Rodrigues dos Santos escolheu a primeira metade do século XX para colocar em questão as filosofias e ideologias que se vincavam na sociedade portuguesa, soviética, japonesa e chinesa e a política surge como o tema transversal das obras “Flor de Lótus” (2015), “O Pavilhão Púrpura” (2016) e “Reino do Meio” (ainda por publicar), estendendo-se a temática à obra “A Porta do Cerco”, volume ainda em fase de escrita.

“O tema tem que se nos impor”, disse o autor sobre a escolha da realidade histórica de Macau do período da Segunda Guerra Mundial para dar forma ao seu novo romance. Os personagens da “Trilogia do Lótus” vão convergir numa Macau recreada pelo escritor, partindo dos valores que vigoravam na época, algo que considera um desafio: “O perigo a que me arrisco é que o meu leitor não compreenda aquilo que escrevo por ser tão diferente daquilo que é visto actualmente”, disse. Rodrigues dos Santos mantém-se, no entanto convicto, que “a ficção tem o poder de nos transportar para um local e uma época.”

Na obra “A Porta do Cerco”, o último governador português do território, Vasco Rocha Vieira, serve de inspiração para os traços da história de vida de Artur Teixeira, o personagem principal do romance.

Durante a entrevista conduzida por João Guedes, jornalista e historiador com quem Rodrigues dos Santos se cruzou na Rádio Macau, surgiu a questão da adaptação da obra do escritor para cinema: “Há coisas em curso”, disse o jornalista, garantindo, no entanto, que a adaptação a outros meios é algo que não o preocupa. A literatura e o cinema têm linguagens diferentes e “o livro permite entrar na mente dos personagens”, salientou.

CINCO ANOS DEPOIS, O REGRESSO A MACAU

“Estamos no mesmo sítio, mas estamos num sítio diferente.” José Rodrigues dos Santos relembrou o tempo em que Macau era um “local pacato” com uma mescla arquitectónica com características chinesas e portuguesas que diferenciam a cidade das outras partes da China. Face à mudança radical do ritmo do território, o jornalista prefere não “dar uma resposta normativa” às transformações com que se deparou, destacando ainda assim que “o velho quando é recuperado é melhor que