Governo criou comissão direccionada para iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”

O Governo constituiu uma comissão para coordenar a sua participação na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, o projecto de investimento impulsionado pelo Governo Central para reforçar a sua posição como centro comercial e financeiro da Ásia.

Além de lhe competir “coordenar os planos gerais de curto, médio e longo prazo da participação e contribuição” de Macau “na construção de ‘Uma Faixa, Uma Rota’”, cabe à nova comissão “promover a realização de estudos com vista à formulação das respectivas estratégias políticas”, segundo um despacho do chefe do Governo, Fernando Chui Sai On, publicado ontem em Boletim Oficial, mas que só produz efeitos a partir de terça-feira.

A comissão deve ainda “elaborar o programa anual de trabalhos e supervisionar a sua implementação” e “fixar directrizes e emitir instruções sobre as actividades a desenvolver”.

A Comissão de Trabalho para a Construção de ‘Uma Faixa, Uma Rota’ funciona na dependência do Chefe do Executivo, que a preside.

A nova Comissão vai ser composta por 15 membros, incluindo os cinco secretários (Administração e Justiça, Economia e Finanças, Segurança, Assuntos Sociais e Cultura e Transportes e Obras Públicas).

“Uma Faixa, uma Rota” é a versão simplificada de “Faixa Económica da Rota da Seda e da Rota Marítima da Seda para o Século XXI”, o projecto de investimento impulsionado pela China para reforçar a sua posição como centro comercial e financeiro da Ásia.