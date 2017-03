DSAMA vai demolir primeiro estaleiros em pior estado

A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) vai avançar para a demolição dos dois estaleiros de Coloane que se apresentam em pior estado de conservação assim que os ocupantes dos dois espaços retirem os seus pertences.

A informação foi ontem veiculada pelo organismo à emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Os responsáveis da DSAMA dizem que compreendem as preocupações da opinião pública do território relativamente à preservação dos estaleiros de Lai Chi Vun, mas reiterou ainda assim que a segurança pública é a principal prioridade do Governo no que toca à gestão dos antigos estaleiros.

O organismo lembrou também que um grupo de residentes de Coloane lançou uma petição em que solicita ao Governo que avance o mais depressa possível para a demolição dos estaleiros tidos como perigosos.

A DSAMA recorda que os estaleiros já não estão activos há mais de uma década e assinala que as antigas oficinas navais estão factualmente abandonadas há anos, apesar dos concessionários das estruturas terem o dever legal de zelar pela sua manutenção.

Em Maio do ano passado, a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de água vedou o acesso a onze dos 17 estaleiros de Lai Chi Vun, depois de parte da cobertura de uma das estruturas ter caído. Os primeiros estaleiros que deverão ser derrubados, sustenta a DSAMA, ameaçam ruir sobre linhas telefónicas e de electricidade, pelo que o organismo quer acelerar o processo de demolição.