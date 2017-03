Depósitos de residentes e não residentes com aumento em Janeiro

No primeiro mês do ano, os depósitos bancários dos residentes do território aumentaram para os 521,4 mil milhões de patacas, um montante que é 0,5 por cento mais elevado do que o registado em Dezembro. Os dados foram ontem divulgados pela Autoridade Monetária e dão ainda conta de uma subida de 0,3 por cento no valor global dos depósitos feitos por não residentes. No final de Janeiro, tais depósitos totalizavam 249,1 mil milhões de patacas.

Por outro lado, os depósitos do sector público na actividade bancária decresceram 2,5 por cento, para os 170,5 mil milhões de patacas.

Em Janeiro, a circulação monetária cresceu 13,2 por cento e os depósitos à ordem caíram 0,8 por cento, com os dólares norte-americanos e os dólares de Hong Kong a continuarem a liderar as preferências dos residentes do território.

Em sentido contrário estiveram os empréstimos internos ao sector privado: no final de Janeiro, totalizavam cerca de 425 mil milhões de patacas, menos 1,7 por cento do que os concedidos em Dezembro do ano passado.