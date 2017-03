Dança contemporânea ao centro, no regresso do FAM

Dança contemporânea, reinterpretação de um clássico do teatro russo, dramaturgia chinesa e o teatro que se expressa em patuá, ópera cantonense, música erudita e arte urbana. Faz-se de uma panóplia alargada de linguagens artísticas e proveniências, o XXVIII Festival de Artes de Macau, que toma os palcos – e ruas – da cidade sob o tema “Heterotopia”, entre 28 de Abril e 31 de Maio.

Sílvia Gonçalves

Sob o signo da “Heterotopia”, o Festival de Artes de Macau (FAM) regressa à cidade entre 28 de Abril e 31 de Maio, numa exploração das diversas possibilidades da heterogeneidade dos espaços culturais do território. O programa da 28ª edição, ontem apresentado à imprensa, integra 25 espectáculos e exposições que se desdobram em cerca de uma centena de actividades, que contemplam ainda uma extensão programática centrada na vertente formativa. Num cartaz que dá particular enfoque à dança contemporânea, destaque para o espectáculo de abertura, “Play and Play: An Evening of Movement and Music, pela companhia norte-americana Bill T. Jones/Arnie Zane e ainda o bailado “Hu(r)mano”, assinado pelo bailarino português de dança urbana, Marco da Silva Ferreira. Uma reinterpretação de “A Gaivota”, de Anton Tchekhov, peça incontornável da dramaturgia russa, chega ao palco do Centro Cultural de Macau pelo Teatro da Cidade de Reiquiavique. Alexandre Farto (Vhils) apresenta a sua primeira mostra individual no território – “Destroços” – nas Oficinas Navais nº1, na zona da Barra. Organizado pelo Instituto Cultural, o festival conta este ano com um orçamento de 23 milhões de patacas, quatro milhões a menos do que na edição anterior.

Dividido em sete vectores – Destaques Temáticos, Inovação, Criações Interdisciplinares, Entretenimento Familiar, Essência da Tradição, Concertos e Exposições – a 28.a edição do FAM inicia-se a 28 de Abril e apresenta como espectáculo de abertura, “Play and Play: An Evening of Movement and Music”, pela companhia norte-americana de dança moderna, Bill T. Jones/Arnie Zane, fundada pelo consagrado bailarino e coreógrafo Bill T. Jones. No bailado, a companhia leva ao Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) uma reinterpretação de clássicos de Schubert e de Ravel. A mesma companhia apresenta ainda, no mesmo palco e a 1 de Maio, “A Letter to My Nephew”.

Vozes dramáticas, da China à Islândia

A 12 e 13 de Maio, e a propósito dos 110 anos do teatro chinês, o Teatro de Arte Popular de Shaanxi traz ao CCM “Feudos nas Terras do Oeste”, do dramaturgo Meng Bing, numa narrativa que decorre entre o período final da China Imperial e a transição para a República. A Associação de Arte e Cultura Comuna de Pedra apresenta, a 12 e 14 de Maio, nas Oficinas Navais nº1, “Canções de Migrantes”, espectáculo que evoca as memórias de migrantes locais, com direcção e conceito de Jenny Mok. Entre os “Destaques Temáticos”, o festival integra ainda a reinterpretação de um dos maiores clássicos do teatro russo, uma encenação de “A Gaivota”, de Anton Tchekhov, pela companhia islandesa Teatro da Cidade de Reiquiavique, a 27 e 28 de Maio, no Grande Auditório do CCM.

Já no capítulo da “Inovação”, o cartaz do FAM integra a peça de teatro de paisagem sonora “De volta ao Tufão Catastrófico de 1874”, pelo Soundscape Theatre, cujo texto original, de Inaciso Chan, foi distinguido com o Prémio de Mérito no 10º Concurso de Literatura de Macau. Os alemães Rimini Protokoll apresentam “Macau Remoto” – um trabalho de arte ambiental que concebeu viagens musicais em mais de 30 cidades por todo o mundo – e que vai conduzir o público, munido de auscultadores, numa invasão sensorial da cidade, entre os dias 6 e 28 de Maio. Com “O Inferior”, a 19 e 20 de Maio, a Associação de Arte Teatral Dirks, “retrata uma fronteira aparente sem limites entre o real e o virtual”. Toko Nikaido, do Japão, apresenta uma performance, “Miss Revolutionay Idol Berserker!”, a 19 e 21 de Maio, que cruza um “musical de liceu, um reality show radical da televisão japonesa, um vídeo pop foleiro e um excerto de ‘Os Miseráveis’”, pode ler-se no programa.

Nas “Criações Interdisciplinares”, o enfoque regressa à dança contemporânea. Com “Hu(r)mano”, o jovem bailarino de dança urbana Marco da Silva Ferreira estreia-se na coreografia, com uma peça que tem cumprido extensa digressão internacional. Em Macau, sobe ao palco a 5 e 6 de Maio no Teatro D. Pedro V. Com “Aneckxander: Uma Autobiografia Trágica do Corpo”, Alexander Vantournhout & Bauke Lievens, da Bélgica, apresentam, a 5 e 7 de Maio, no Edifício do Antigo Tribunal, um espectáculo a solo “que reexamina o próprio corpo com uma mistura de acrobacias e linguagem corporal”. Com “Double Bill”, a 26 e 27 de Maio, no CCM, o coreógrafo Hiroaki Umeda, que passou pelo FAM em 2014, desenha uma peça desenvolvida em conjunto com bailarinos locais.

Espectáculos para a família

O cartaz do XXVIII FAM não exclui o “Entretenimento Familiar”, com um leque alargado de propostas para a família. Destaque para a peça “Rusty Nails & Outros Heróis”, pelo Tamtan Objektentheater, da Holanda, espectáculo visual, sem texto, que se socorre de objectos e sobe ao palco do Auditório do Conservatório de Macau a 5 e a 7 de Maio. E ainda a peça “À Mão”, espectáculo concebido com as mãos e bonecos de barro, pela companhia El Patio Teatro, de Espanha. A Mostra de Espectáculos ao Ar Livre volta a realizar-se nesta edição no Jardim de Iao Hon, nas noites de 12, 13 e 14 de Maio.

No âmbito da “Essência da Tradição”, dá-se o regresso dos Dóci Papiáçam di Macau, que habitualmente apresentam no Festival de Artes de Macau a sua criação dramatúrgica anual. A companhia de teatro em patuá apresenta, a 19 e 20 de Maio, no Grande Auditório do CCM, “Sórti Na Téra Di Tufám – Sorte em Terra de Tufão”. O Teatro Nacional de Ópera de Pequim interpreta, a 23 de Maio, no mesmo espaço, uma adaptação abreviada do clássico “Senhora Anguo”. O Grupo Juvenil de Ópera Cantonense dos Kaifong de Macau encena a ópera cantonense “A Lenda da Senhora General”, a 7 de Maio, no Cinema Alegria. Chu Chan Wa e os Cantores de Ópera Cantonense de Macau levam ao mesmo espaço, a 20 e 21 de Maio, a ópera “The Butterfly Lovers”.

O cartaz de exposições do Festival de Artes de Macau integra aquela que é a primeira mostra individual do artista de arte urbana Alexandre Farto (VHILS) no território. “Destroços” parte do corpo de trabalho apresentado pelo artista em Hong Kong, em 2016, e inclui peças inteiramente novas vinculadas à história, cultura e identidade de Macau. A mostra, que inaugura a 1 de Junho e se mantém até 5 de Novembro, oscila entre o espaço expositivo, nas Oficinas Navais Nº1, e as intervenções artísticas no espaço público. O cartaz contempla ainda as exposições “A Arte de Zhang Daqian”, no Museu de Arte de Macau, e “Obras de Nicolas Delaroche”, na Galeria do Tap Seac.

Resume-se a dois concertos, a presença musical no cartaz do FAM. A Orquestra de Macau leva ao Centro Cultural de Macau, a 23 de Maio, o concerto “Ressonância Através do Espaço-Tempo”, com o violinista sérvio Nemanja Radulovic e o maestro espanhol Jose Luis Gomez. A Orquestra Chinesa de Macau interpreta, a 3 de Maio, “A Alma de Macau – Concerto de Ópera de Pequim”, dirigida pelo maestro Wang Fujian. O FAM inclui ainda um programa extra, que engloba um conjunto alargado de palestras, workshops, projecção de filmes ou sessões para estudantes. Os bilhetes para o Festival serão colocados à venda a partir de 12 de Março.