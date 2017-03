Cultura de Cabo Verde e legado de Manuel Vicente, no Rota das Letras

Abre com o “Rota das Escolas”, às 9 horas, o programa de hoje do Festival Literário de Macau, com uma passagem pela Escola Xinhua, estabelecimento que acolhe a presença do autor de banda-desenhada Dick Ng.

Às 9h50 é a vez da Escola Portuguesa de Macau receber os autores João Morgado, Natália Borges Polesso e Raquel Ochoa. A interacção de escritores com os estudantes locais prossegue às 16 horas, com a deslocação de Pedro Mexia ao Instituto Politécnico de Macau.

Às 18 horas, o Edifício do Antigo Tribunal acolhe a sessão “Cabo Verde, País de Escritores”, conduzida pelo escritor e ministro da Cultura e das Indústrias Culturais, Abraão Vicente. Às 19 horas, também no Antigo Tribunal, Raquel Ochoa e Rui Leão abordam “O Legado de Manuel Vicente”. À mesma hora, o Rota das Escolas chega à Alliance Française, com os autores Philippe Graton e Clément Baloup. O programa de hoje culmina às 20h30, no Auditório do Consulado Geral de Portugal em Macau, com a projecção do filme “Cesária – Nha Sentimento”, de Sofia Leite, que conta com a presença da realizadora e do ministro Abraão Vicente.