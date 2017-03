Coreia do Norte voltou a conduzir ensaio balístico

As autoridades de Pyongyang dispararam, ao início da manhã de ontem, quatro mísseis balísticos que caíram no mar do Japão. Tóquio, Seul e Washington já condenaram a iniciativa, numa resposta coordenada aos que os três países dizem ser mais uma provocação de Pyongyang.

A Coreia do Norte lançou ao início da manhã de ontem vários mísseis para o mar, na costa leste do país, anunciaram responsáveis militares da Coreia do Sul.

Os lançamentos surgem dias depois de os Estados Unidos e da Coreia do Sul terem iniciado exercícios militares que a Coreia do Norte vê como um ensaio de invasão.

O chefe do estado-maior das forças armadas da Coreia do Sul disse ontem, num comunicado, que os lançamentos foram feitos na zona de Tongchang-ri, na província de Pyongang Norte. É nesta zona que está sediada a estação de lançamento de satélites Seohae, onde as autoridades norte-coreanas, têm nos últimos anos, preparado o lançamento de mísseis de longo alcance.

Seul e Washington iniciaram na quarta-feira exercícios anuais conjuntos na península coreana, manobras que Pyongyang considera um ensaio de invasão à Coreia do Norte, mas que Coreia do Sul e Estados Unidos vêm como manobras defensivas e de rotina.

Representantes dos governos da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e Japão coordenaram posições a propósito do lançamento dos quatro mísseis balísticos.

O responsável do Escritório de Segurança Nacional de Seul, Kim Kwan-jin, manteve uma conversa telefónica com o conselheiro nacional de segurança norte-americano, Herbert R. McMaster, na qual ambos acordaram aumentar a pressão e as sanções sobre Pyongyang, segundo porta-vozes do governo sul-coreano citados pela agência Yonhap.

Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano, Yun Byung-se, e o seu homólogo japonês, Fumio Kishida, também acordaram por via telefónica reforçar a cooperação entre Seul e Tóquio para parar o que consideram provocações do regime de Kim Jong-un.

Por sua vez, o representante de Seul nas negociações para a desnuclearização da península coreana, Kim Hong-kyun, falou ao telefone com os seus homólogos norte-americano, Joseph Yun, e japonês, Kenji Kanasugi.

Os quatro mísseis lançados ontem pela Coreia do Norte a partir da sua costa voaram cerca de mil quilómetros e caíram no Mar do Japão.

Três deles caíram na Zona Económica Especial do Japão – espaço que se estende a cerca de 370 quilómetros desde as costas nipónicas – perto do litoral de Akita.

O ensaio contribui para aumentar ainda mais a tensão na península coreana, onde na semana passada Washington e Seul iniciaram as referidas manobras militares anuais, as maiores até à data.

Depois do míssil de médio alcance lançado a 12 de Fevereiro, o lançamento de ontem é o segundo ensaio balístico que a Coreia do Norte realiza desde que o seu líder, Kim Jong-un, anunciou no início do ano que Pyongyang estava a ultimar o desenvolvimento de um míssil balístico intercontinental (ICBM, na sigla em inglês), arma que poderia permitir-lhe no futuro alcançar o território dos Estados Unidos.