Coreia do Norte retalia e expulsa embaixador da Malásia em Pyongyang

A Coreia do Norte deu esta segunda-feira ordem de expulsão ao embaixador malaio em Pyongyang, em retaliação à saída do seu embaixador na Malásia, que ontem abandonou Kuala Lumpur.

“O Ministério dos Negócios Estrangeiros [da Coreia do Norte] anuncia que o embaixador da Malásia é ‘persona no grata’ (…) e exige a sua saída” do país nas próximas 48 horas, divulgou a agência noticiosa estatal norte-coreana, KCNA.

O embaixador da Coreia do Norte expulso pela Malásia deixou ontem Kuala Lumpur com acusações à investigação malaia sobre o homicídio, em 13 de Fevereiro, de Kim Jong-nam, meio irmão do Presidente norte-coreano, considerando-a “não imparcial” e “mal orientada pela polícia malaia”.

“Fizeram uma autópsia sem consentimento e participação da embaixada da Coreia do Norte e prenderam mais tarde um cidadão norte-coreano sem provas indubitáveis sobre a sua implicação no incidente”, declarou aos jornalistas Kang Chol no aeroporto da capital malaia.

O homicídio de Kim Jong-nam com o agente nervoso VX – um gás tóxico extremamente poderoso – no aeroporto de Kuala Lumpur no mês passado criou uma disputa entre os dois países.

A Coreia do Norte não reconheceu a identidade do homem morto, mas tem criticado reiteradamente a investigação, acusando a Malásia de ser convivente com os inimigos de Pyongyang. A Coreia do Sul tem acusado Pyongyang do assassínio, sustentando que consumou uma ordem do Presidente Kim Jong-un para matar o seu meio-irmão exilado, visto como um potencial rival.