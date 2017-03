CCAC diz que Ministério Público pagou voo e hotel para Ho Chio Meng se encontrar com rapariga de 17 anos

Um investigador do Comissariado Contra a Corrupção apresentou recibos de bilhetes de avião e de quartos reservados pelo Ministério Público a “10 amigas” de Ho Chio Meng, em cidades do Continente e em Macau. As reservas correspondem a períodos nos quais o ex-Procurador também se encontrava nos destinos em causa.

João Santos Filipe

Ho Chio Meng utilizou verbas do Ministério Público para pagar voos e quartos a mulheres da República Popular da China, encontrando-se depois com elas em cidades como Pequim, Xangai, Guangzhou, Zhuhai e Macau. Na altura de pagar a conta aparecia na contabilidade da Procuradoria despesas com “missões oficiais”.

A revelação foi ontem feita pelo investigador-chefe do Comissariado Contra a Corrupção Chou Wai Ieong, com base nas reservas dos voos pagos pelo Ministério Público a pessoas que não faziam parte dos quadros do organismo. As datas das reservas foram depois cruzadas com as alturas em que Ho Chio Meng saía ou entrava em Macau e os destinos dos voos que este apanhava, também pagos pelo Ministério Público.

Entre o total de 18 pessoas não relacionadas com o Ministério Público a quem foram pagos voos e dormidas, Chou destacou um total de “10 amigas”, segundo as palavras do próprio, da República Popular da China, que foram identificadas com nomes e datas de nascimento. Segundo os dados exibidos pelo CCAC, as raparigas tinham idades próximas dos 18 anos, sendo que foi identificada uma rapariga de apelido Lei que à data do alegado primeiro encontro tinha apenas 17 anos.

Sobre as reservas com as “10 amigas”, o inspector do Comissariado Contra a Corrupção sublinhou que nos quartos de hotéis foram sempre pedidas camas de casal.

Apesar das facturas apresentadas pelas alegadas empresas de fachada não permitirem saber o nome dos viajantes em causa, o CCAC conseguiu pedir à agência que fez as reservas – a Multinational Youth Travel Agency – as facturas originais onde constam o nome verdadeiro das pessoas que usaram os bilhetes e as reservas.

Reserva para Procurador de Cantão

Além das 10 amigas, foram igualmente feitas reservas para a mulher de Ho Chio Meng e os filhos. Também aparecem nas facturas originais os nomes dos filhos de uma funcionária do Ministério Público, Lam I Na, assim como do irmão da mesma Alex Lam, que é co-arguido no processo conexo.

Os restantes nomes ficaram por identificar, mas no caso de um homem com o nome Xing Wei, Ho Chio Meng afirmou tratar-se do Procurador de Cantão. Na reserva em causa foram arrendados dois quartos separados.

Apesar de colocar Ho Chio Meng e as diferentes mulheres nos mesmo locais, nas mesmas datas, dizer que houve encontros e provar que as despesas foram pagas pelo Ministério Público, Chou acabou por admitir que não podia dizer o que de facto se tinha passado.

Sobre estas acusações, o ex-Procurador afirmou que nunca burlou o Ministério Público nem contratou as alegadas empresas de relações públicas para pagar despesas pessoais. Sobre as estadias em Cantão, Ho Chio Meng defendeu-se mesmo, dizendo que tinha casa na vizinha província continental.

Ainda na parte na manhã o mesmo investigador apresentou imagens da videovigilância onde é possível ver os co-arguidos, como Mak Im Tai, Wong Kuok Wai ou Ho Chio Sun, a utilizarem regularmente as instalações do Ministério Público, no 16.º andar do edifício Hotline. Era neste local onde alegadamente funcionava a sede das empresas de fachada, pago pelo Ministério Público.

O investigador chefe mostrou também o registo do telefone das empresas de fachada, que apresenta como data de instalação e cobrança da conta o 16.º andar do edifício Hotline, pelo menos desde 2005.

Ho Chio Meng está a ser julgado no Tribunal de Última Instância e responde por um total de 1536 crimes.