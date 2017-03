Casa de Portugal celebra Revolução de Abril com Os Azeitonas

Depois de João Afonso, a Casa de Portugal em Macau assinala este ano o 25 de Abril com Os Azeitonas. A estreia da banda portuense no território ocorre a 19 de Abril, às 20 horas, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau.

Sílvia Gonçalves

Há já algum tempo que a Casa de Portugal tentava trazer ao território a banda Os Azeitonas. O encontro de agendas deu-se agora e o objectivo cumpre-se no âmbito do Programa das Celebrações do 25 de Abril da instituição. A banda do Porto, fundada em 2002, actua no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau, a 19 de Abril, às 20 horas. O grupo não conta agora com Miguel Araújo, que integrava a formação inicial.

“Estamos a tentar trazê-los já há dois anos, e só agora é que foi possível por uma questão de conciliar agendas”, conta Diana Soeiro ao PONTO FINAL. A coordenadora da Casa de Portugal justifica a persistência com a projecção que o grupo alcançou em Portugal ao longo dos últimos anos: “Temos a noção que é uma banda que está muito bem divulgada, que é muito conceituada em Portugal. E nós achamos que era importante divulgá-la aqui também, para as pessoas de Macau terem a possibilidade de conhecer o trabalho deles”.

O grupo, que teve a sua estreia discográfica em 2005, com o trabalho “Um Tanto ou Quanto Atarantado”, conheceu projecção nas rádios e palcos com o segundo título, em 2007, que integra o tema “Quem És Tu Miúda”, o primeiro sucesso radiofónico da banda: “Quando trazemos cá alguém temos um bocadinho a atenção ao facto de serem bandas divertidas. Nós temos muito essa vontade de não ser só a parte da música em si, mas que seja um bom espectáculo de animação em palco. E, neste caso, acho que vamos conseguir isto com Os Azeitonas”, conta Diana Soeiro.

A coordenadora da Casa de Portugal em Macau assume a necessidade de reforçar a divulgação do espectáculo, para introduzir o público local numa banda que por cá será ainda algo desconhecida: “Para este concerto sabemos que temos que apostar numa divulgação forte, porque apesar de ser uma banda muito conhecida em Portugal, não são assim tão conhecidos aqui. Por isso estamos a divulgar o concerto também com esta antecedência toda, normalmente não divulgamos tão cedo”, explica. Os bilhetes para o espectáculo, que terão um preço único de 150 patacas, estarão à venda partir de 20 de Março, na rede Kong Seng.