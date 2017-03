CSI: Macau

As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

Taxistas e lavagem de telemóveis

Uma gargalhada sinistra terá sido difícil de conter por parte de Z. quando viu que o casal de clientes que tinha acabado de recusar tinha deixado cair um telemóvel no banco de trás do seu táxi. Foi anteontem, no Cotai. Os dois turistas entraram no veículo e ouviram logo o aviso do motorista: “Esqueçam o taxímetro. O meu preço para onde vocês querem ir é 100 patacas”. Indignados, abandonaram o carro imediatamente, mas só depois de ele arrancar é que se deram conta de que o telemóvel tinha ficado lá dentro.

Quando recebeu a chamada do casal para o próprio número, numa tentativa de recuperar o aparelho, Z. não admitiu ser o taxista. Disse tratar-se de um cliente que teria entrado a seguir no táxi e encontrado o telemóvel: “Vou entregar ao taxista e vocês depois combinam para ele devolver-vos o telefone”, terá dito. Enquanto ganhava tempo, foi perguntar a um outro amigo taxista se achava que havia perigo em tentar extorquir o casal. Receoso de ser apanhado, pediu ao colega que tomasse conta do aparelho enquanto negociava.

No entanto, acabaria por ser detido pela Polícia de Segurança Pública. O amigo, que guardava o telemóvel, soube e ficou amedrontado. Entregou o telefone a um terceiro taxista, que tratou de o vender para o funcionário de uma loja especializada em lavagem interior de automóveis.

Mas a polícia seguiu o rastro e acabou por lançar uma rusga sobre o estabelecimento, onde encontrou quatro telemóveis suspeitos de terem sido roubados, incluindo o do casal. Terminou assim a insólita odisseia de um telemóvel, que deixou quatro detidos pelo caminho: o primeiro taxista, de 50 anos, acusado do crime de apropriação ilegítima de bem alheio, os outros dois, de 30 e 50 anos e o empregado da loja, de 30 anos, todos acusados do crime de receptação.

Amizade burlada

Conheciam-se desde a escola primária e eram grandes amigos. Aos 29, M. era já dono de um estabelecimento de comidas, enquanto J., de 30, se tinha tornado agente imobiliário. Diferentes percursos profissionais pareciam afastá-los, mas a verdade é que, juntos, chegaram a ganhar belas quantias no mercado de transacção de propriedades, seguindo um esquema simples: M. seguia as dicas de J. e dava entrada num apartamento ainda em fase de projecto, em Zhuhai. Mais tarde, arranjava um comprador que adquiria o imóvel por um preço bem mais elevado e os dois amigos lucravam com isso.

Foi com o ar de decepção de quem havia sido traído que M. entrou na esquadra da Polícia Judiciária no final da semana passada. Alegava que o amigo o tinha burlado em 120 mil yuans (139 mil patacas), quantia que tinha dado de entrada num apartamento que custava 1,45 milhões de yuans (1,68 milhões de patacas) e que o negócio não se havia concretizado, mas nunca mais viu o dinheiro.

A Judiciária investigou e apurou que tinha sido M. que – apesar de ter pago os 120 mil da caução – tinha falhado em encontrar comprador para a casa, perdendo o direito ao depósito, conforme os termos do contrato. A acusação de burla a J. caiu assim por terra e acabou por ser M. a ter de responder pelo crime de difamação.

Mais olhos que cupões

Um tilintar deve ter soado nos ouvidos de C. quando recebeu a proposta de um indivíduo que chegava até ele, através de familiares, com uma choruda encomenda. Desempregado, C. ganhava uns trocos arranjando e vendendo barato cupões que valiam diárias em hotéis de Macau. Ora, o tal cliente que aparecera, um homem de 25 anos, estava interessado em adquirir nada menos do que 120 cupões, pelos quais desembolsou adiantado 36,8 mil dólares de Hong Kong (37,9 mil patacas).

Acontece que C. nunca mais apareceu com os vales e a queixa não tardou a dar entrada na PJ. Com a ajuda da PSP e de um casino de Macau, os investigadores acabaram por deter o suspeito.

C.confessou que nunca tinha chegado a conseguir os 120 cupões. Na verdade, conforme admitiu o homem de 30 anos, nunca chegou a acreditar ser capaz de arranjar tantos, mas não resistiu a abocanhar a quantia oferecida, que gananciosamente tratou de perder depois nas mesas de jogo. Encaminhado para o Ministério Público, teve de responder pelo crime de burla.

Distracção fatal

Quando parou para descarregar a mercadoria do compartimento de carga da camioneta, na Rua General Ivens Ferraz, no Fai Chi Kei, A. não imaginava que seria “ajudado”, de forma espontânea e furtiva, a descarregar também a cabine. Só quando se sentou novamente ao volante é que reparou: a mochila cheia de dinheiro e artigos pessoais que tinha deixado pousada no banco tinha sido furtada enquanto estava distraído com a sua tarefa.

Apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública que, através da visualização das imagens gravadas pelas câmaras de videovigilância das lojas das redondezas, desconfiou tratar-se de um indivíduo de 50 anos que já tinha sido detido anteriormente por crime semelhante. Os agentes fizeram uma busca à casa do suspeito, na Areia Preta, e ali encontraram o telemóvel que a vítima tinha deixado na mochila. O dinheiro, no entanto, tinha já desaparecido. O suspeito foi acusado de furto qualificado.