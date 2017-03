Biografia de Susan Sontag promete chave para compreender obra fascinante, mas enigmática

Benjamin Moser, o autor e tradutor norte-americano que está em Macau a convite do festival Rota das Letras, está quase a terminar a biografia de Susan Sontag, com data prevista de publicação para Setembro de 2018, prometendo desvendar a vida de uma mulher que escreveu muito sobre si própria, mas de forma “mascarada”.

“Há duas semanas estive em Nova Iorque para [me] reunir com o meu editor e tem coisas que preciso fazer ainda, mas está quase terminado”, afirmou Benjamin Moser, realçando que os livros norte-americanos “demoram muito tempo” a sair, devendo ser preciso aproximadamente um ano até à publicação da biografia autorizada da escritora e socióloga norte-americana Susan Sontag (1933-2004).

Benjamin Moser espera oferecer uma “chave a uma obra fascinante”, mas “muito mascarada”. “Ela escreveu muito sobre si, mas muito mascarada”, disse em entrevista à agência Lusa à margem de um tributo a Clarice Lispector ontem realizado no edifício do Antigo Tribunal.

O paralelo com Clarice Lispector não podia, aliás, faltar nas palavras do norte-americano que a deu a conhecer ao mundo por via de uma extensa biografia, renovando o interesse pela obra daquela que é uma das maiores figuras da literatura brasileira: “Clarice usa personagens mas não é mascarada de jeito nenhum – é até dolorido ver até que ponto ela se expõe – e a Sontag tinha essa coisa fria, de grande intelectual, parecia uma pessoa segura e forte e não era”, sustentou.

“Quando você percebe a luta atrás dessa obra, a obra fica melhor. Isso é muito interessante. Quando você entende quem está atrás das palavras tem uma riqueza muito maior, uma riqueza emocional que não é sempre visível”, afirmou Benjamin Moser, observando que “um milímetro atrás” da escrita muito clássica e rígida de Sontag existe algo “a fervilhar”.

Para o biógrafo, tal é “muito lindo de ver” e “não é para diminuir o que ela fez”, antes pelo contrário: “Para mim faz ela muito mais humana e muito mais rica. Para chegar a esse classicismo rígido, o caos e a insegurança e tudo o que está atrás é para mim uma conquista muito importante”.

Além disso, é “incrível” porque a obra de Susan permite também ver “todo o século XX no âmbito intelectual, artístico, cultual, sexual, político – tudo em uma vida, internacional também”, destacou.

Isto porque apesar de ser norte-americana, “os pais tinham vivido na China e ela viveu muito tempo na Europa e convivia com os grandes intelectuais latino-americanos, russos, europeus”: “Eu diria que ninguém no mundo daquela geração convivia com tanta gente importante quanto ela. Desde ‘Jackie’ Kennedy até Joseph Brodsky – de qualquer lugar da moda, política, da literatura, de qualquer país quase, ela conhecia todo o mundo”, sustentou.

Contudo, ao contrário do que sucedeu com Clarice – novamente Clarice –, Benjamin Moser vai ‘fechar’ o assunto com a biografia: “Estou pronto com ela, aprendi muito com ela, gostei do projecto, mas não vou ficar 20 anos falando da Sontag. Clarice é bem mais rica, mais interessante”.

Para a biografia, na qual trabalha há mais de cinco anos, Benjamin Moser precisou de mais do que as cerca de 250 entrevistas que realizou para a de Clarice Lispector: “Muito mais”, porque “Susan era muito mais famosa” e também “tem muita gente que sempre quer falar”, além de que Clarice não era como a Susan “que não parava de mexer” e Susan viveu mais anos (morreu aos 71 anos e Clarice aos 56), aponta. “São ainda mais 15 anos de coisas, de gentes, de andanças”.

A oportunidade de fazer a biografia surgiu depois de ter sido contactado pelo filho e pelo agente e editor de Susan Sontag: “Nas letras americanas é uma enorme honra ser escolhido para tamanha senhora, mas eu hesitava”.

“Tinha feito uma biografia, mas não era a mesma coisa… mas era uma oportunidade”, conta Benjamin Moser, recordando que na balança pesava o conhecimento adquirido de ter feito uma biografia, mas também no mau sentido, por causa dos “muitos obstáculos de escrever sobre vidas alheias”, um trabalho que “nem sempre é fácil”.

A relação com as duas figuras femininas que biografou é muito distinta, mas têm pelo menos uma coisa em comum para lá das respectivas obras: “Clarice e Susan são duas mulheres com quem eu passei uma bela parte da minha vida”.