Benjamin Moser e o eterno amor por Clarice Lispector

Quando Benjamin Moser leu Clarice Lispector estaria longe de imaginar um amor para sempre, que deu a conhecer ao mundo com uma extensa biografia, mas só vai “parar quanto tiver publicado em inglês toda a sua obra”.

“Fiz 40 anos em Setembro e tenho certeza que se me forem dados a viver mais 40 vou continuar a falar de Clarice até à minha morte, porque não se esgotam os grandes assuntos”, diz Benjamin Moser, norte-americano, fluente em português, entre outras línguas, conhecido como o primeiro biógrafo internacional de Clarice Lispector, um dos maiores nomes da literatura brasileira.

Com a biografia (“Clarice Lispector – Uma Vida”, na edição portuguesa da Civilização), Benjamin Moser considera que fez a sua parte ao nível da escrita, dando a conhecer ao mundo Clarice – como a trata, não tivesse uma ‘ligação’ com ela de mais de 20 anos –, mas sente uma espécie de “obrigação” a cumprir.

“Tenho uma obrigação que é como uma filha minha”, diz, ainda que veja tal como “engraçado” e “esquisito” ao mesmo tempo, dado que em 2017 se cumprem 40 anos da morte da autora, afirmou em entrevista à agência Lusa à margem de um tributo à autora inserido no festival literário Rota das Letras.

“Cuido da Clarice como se fosse uma criança minha porque a achei conhecida e respeitada no Brasil, mas em Portugal muito pouco conhecida, para não falar da China ou da Alemanha”, exemplificou.

Nesse sentido, Benjamin Moser, que “nunca” se cansa de falar sobre Clarice ou de ler a sua obra, promete manter viva essa longa relação, ainda que de outra forma: “Vou parar quando tiver publicado em inglês toda a obra dela. A gente já publicou cinco dos nove romances, os contos e ainda ficam quatro romances e uma parte dessa correspondência e essas coisas assim”.

Na China, pela primeira vez e precisamente para falar de Clarice, Benjamin Moser não esconde o brio: “O meu grande orgulho na vida profissional, até agora, é ter colocado Clarice, por exemplo, na capa do New York Times – foi o primeiro brasileiro a chegar lá” ou “ver Clarice publicada na Grécia, que agora está no número três na lista de ficção dos ‘best-sellers’ lá”.

Benjamin Moser, que tem na mão um exemplar recém-adquirido de uma obra de Clarice traduzida para chinês, também coordena as edições noutras línguas, incluindo a portuguesa. Foi o que aconteceu com “Todos os Contos” (Relógio de Água, 2016) que conta com edição, introdução e notas de Benjamin Moser.

Essa colectânea marca, aliás, outra façanha do norte-americano: “Foi primeiro publicada nos Estados Unidos, uma coisa muito rara. Até agora, que eu saiba, foi a primeira vez na história [que] um livro brasileiro foi publicado em inglês antes de ser publicado no Brasil e em Portugal”.

O primeiro ‘encontro’ com Clarice foi fruto de um acaso que até acaba por estar ligado à China, o que não deixa de ser “engraçado”, realça.

Tudo começou quando regressou aos Estados Unidos para fazer a faculdade, após ter cumprido o ensino secundário em França. Habituado ao velho continente queria algo “diferente” e decidiu estudar chinês – por ser “um pouco o oposto da Europa”. Foi “horrível” logo desde o início, mas tornou-se “desesperante” quando o professor alertou que iam demorar anos para conseguir ler um jornal por inteiro.

Tinha que fazer uma língua na faculdade e a única vaga que havia na altura era o português: “Como já falava espanhol e francês não era muito difícil e logo começamos a ler no curso obras pequenas de literatura brasileira portuguesa e foi aí que descobri ‘A Hora da Estrela'”.

Depois, partiu para o Brasil, para onde foi “oficialmente” estudar: “Eu quase não ia [ao curso]. Ficava em casa lendo Clarice, na praia de Ipanema lendo Clarice”, conta, descrevendo os tempos que andava de autocarro pelo Rio de Janeiro à procura da presença da autora.

Para Benjamin Moser, “o leitor de Clarice não é um leitor de qualquer coisa”: “Sinto uma força poética e mística que vem dessas páginas (…). É um estímulo à vida, à leitura, ao que nos faz humanos, de como somos, [de] como é o mundo, como sentimos e como morremos. Eu pelo menos nunca descobri isso em nenhum outro autor”.