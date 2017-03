Benfica sem a história, mas com a estatística do seu lado

O Benfica defende amanhã, no reduto do Borussia Dortmund, uma curta vantagem de um golo, um resultado que nas últimas ocasiões se afigurou suficiente para impelir o onze encarnado para a fase seguinte da “liga milionária”.

Depois de afastar Liverpool (2005/06) e Zenit (2011/12 e 2015/16), o Benfica está em boa posição para voltar a ultrapassar os ‘oitavos’, sendo que, na estreia e na última presença, também arrancou com 1-0 caseiro, registo que valeu, aliás, passagem em 12 de 13 confrontos europeus.

Se estes números dão esperança aos ‘encarnados’, outros fazem temer o pior, como o único resultado em Dortmund: em 1963/64, a equipa da Luz, que tinha estado nas três anteriores finais da Taça dos Campeões, também chegou em vantagem (2-1), mas acabou goleada de forma expressiva (0-5).

Mais do que o passado, o que preocupará o treinador Rui Vitória será o actual Borussia Dortmund, equipa que, na Luz, dominou o jogo quase por completo e criou oportunidades suficientes para construir um resultado volumoso.

O gabonês Pierre-Emerick Aubameyang foi o ‘espelho’ da exibição dos alemães, pela forma como não conseguiu materializar uma série de ocasiões claras, incluindo uma grande penalidade, detida pelo ‘inultrapassável’ Ederson.

Certo é que, num misto de mérito defensivo do Benfica e demérito ofensivo dos alemães, a vantagem está do lado dos portugueses, até porque as oportunidades de golo da Luz não ‘transitam’ para o Signal-Iduna Park.

O avanço dos ‘encarnados’ é curto, mas é alguma coisa e pode crescer exponencialmente no caso de Mitroglou, que leva nove tentos nos últimos sete jogos, continuar na senda goleadora. Na luz, o grego só precisou de uma ocasião para facturar.

Caso Mitroglou ou outro jogador ‘encarnado’ marque, o Borussia de Dortmund fica obrigado a apontar pelo menos três golos, o que não logrou nas duas últimas recepções a equipas lusas: 1-0 ao Sporting, na fase de grupos da presente edição, e 2-0 ao FC Porto, na primeira mão dos ‘oitavos’ da Liga Europa 2015/16.

No reduto de equipas da Alemanha, o Benfica perdeu por 13 ocasiões e somou apenas duas vitórias.

No ‘ensaio’ para a segunda mão dos ‘oitavos’, o Benfica segurou a liderança da I Liga, com um triunfo pela margem mínima no reduto do Feirense, selado por Pizzi, enquanto o Dortmund, terceiro na Alemanha, goleou em casa o Bayer Leverkusen por 6-2, mas terá perdido o influente Marco Reus, com mais uma lesão.

O encontro entre o Borussia Dortmund e o Benfica, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se quarta-feira, no Signal-Iduna Park, em Dortmund, a partir das 03:45 da madrugada.