Aos 50 anos, Miura bate recorde de longevidade de Stanley Matthews

O japonês Kazuyoshi Miura, do Yokohama FC, da II Liga do futebol japonês, superou no domingo o registo do inglês Stanley Matthews, ao somar o segundo jogo como profissional depois dos 50 anos de idade.

Kazuyoshi Miura, conhecido por ‘Kazu’, nasceu a 26 de Fevereiro de 1967 e superou o recorde de Stanley Matthews, estabelecido no jogo entre o Stoke City e o Fulham, em 1965, ao actuar no empate com o V-Varen Nagasaki, com 50 anos e sete dias, dois dias mais velho do que o inglês: “Não sinto que ultrapassei uma lenda como Stanley Matthews. Posso apenas o ter superado em termos de longevidade, mas nunca vou ser capaz de igualar as suas estatísticas e a sua carreira”, admitiu o avançado japonês Kazuyoshi Miura.

O futebolista superou o recorde de Stanley Matthews, ao jogar 54 minutos frente ao V-Varen Nagasaki, uma semana após ter actuado um pouco mais de uma hora na vitória do Yokohama FC sobre o rival Matsumoto Yamaga, por 1-0.