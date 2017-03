O FC Barcelona precisa de uma ‘remontada’ heróica para chegar pela 10.ª vez consecutiva aos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, depois do ‘penoso’ 0-4 sofrido na casa do Paris Saint-Germain.

Numa situação similar à vivida há quatro anos, face ao Bayern Munique, nas meias-finais, o ‘Barça’, que então acabou por perder (0-3) em casa, sem Messi, precisa de um resultado que só conseguiu, nos últimos anos, face ao Bayer Leverkusen.

Nos oitavos de final da ‘Champions’ 2011/12, os então detentores do ceptro golearam em casa os germânicos por 7-1, com cinco golos de Messi, mas depois de já terem ‘selado’ o apuramento na Alemanha, com um triunfo por 3-1.

Agora, a missão é bem mais complexa, face a um poderoso Paris Saint-Germain, que sabe que, marcando um golo, obriga os catalães a apontar seis, tarefa que se afigura como ‘ciclópica’, mesmo para quem tem Messi, Suárez e Neymar.

Nos últimos anos, o FC Barcelona já conseguiu virar um resultado negativo, face ao Ac Milan, nos ‘oitavos’ da edição 2012/13, mas a desvantagem era de apenas 2-0, que o ‘Barça’ anulou com uma goleada por 4-0, com um ‘bis’ do argentino.

O favoritismo está, assim, todo do lado do Paris Saint-Germain, que não partiu como favorito, mas tem os quartos de final ‘escancarados’ e a manutenção do pleno de apuramentos nos ‘oitavos’.Os parisienses somam quatro apuramentos bem sucedidos, em quatro presenças.

