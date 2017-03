Washington volta a apontar o dedo a Macau

As restrições à liberdade de imprensa e à liberdade académica, a alegada autocensura nos meios de comunicação social e as limitações à liberdade de reunião e de manifestação voltaram a colocar a RAEM na mira das autoridades norte-americanas. A extradição de suspeitos para jurisdições com penas mais severas e o tráfico humano são outras das questões abordadas no relatório do Departamento de Estado norte-americano.

A incapacidade dos residentes em mudar o Governo, face à ausência de sufrágio universal na eleição do Chefe do Executivo, e restrições à liberdade académica e de imprensa figuram entre os problemas apontados a Macau pelo Departamento de Estado norte-americano.

No seu mais recente relatório sobre os direitos humanos, divulgado na sexta-feira passada, Washington refere também “preocupações relativamente à extradição de criminosos para jurisdições com penas mais severas” – mas sem facultar pormenores – e sublinha ainda que o tráfico de seres humanos também “continuou a ser um problema” no ano passado.

Um dos aspectos apontados a Macau no relatório do Departamento de Estado prende-se com a liberdade de imprensa, com o relatório a indicar, por exemplo, que dois ‘sites’ de ‘media’ independentes conhecidos por serem críticos do Governo alegaram que foram alvo de ataques informáticos antes da visita a Macau, em Outubro, do primeiro-ministro chinês, Li Keqiang.

Washington volta também a destacar preocupações levantadas por activistas relativamente à autocensura, particularmente porque órgãos de comunicação e jornalistas receiam que certos tipos de cobertura crítica possam limitar o financiamento do Governo. O relatório dá ainda conta de que o Executivo selecionou membros dos ‘media’ com cargos de chefia para cargos em comissões consultivas, o que também resultou em autocensura.

Essa autocensura estendeu-se ao mundo académico, com Washington a observar que foram relatados casos de académicos que foram dissuadidos de estudar ou de falar de assuntos controversos relativos à China, os quais reportaram também que foram advertidos para não falar em eventos politicamente sensíveis ou em nome de determinadas organizações políticas.

Sobre a liberdade de reunião e manifestação, refere que activistas alegaram que as autoridades estavam a fazer um esforço concertado para desencorajar os participantes de protestos pacíficos, designadamente através da intimidação, filmando “ostensivamente” os manifestantes ou advertindo os transeuntes para não se juntarem.

O relatório fala ainda do uso de circulares internas e de ‘rumores’ ameaçando os funcionários públicos para não participarem em eventos ou protestos politicamente sensíveis e faz ecos das queixas apresentadas por activistas políticos que garantem que o Governo monitorizou as suas conversas telefónicas e a utilização da Internet.

São também referidas sete queixas de abuso das forças policiais que acabaram arquivadas devido à falta de provas e atrasos na justiça devido à falta de incapacidade administrativa.

O Departamento de Estado norte-americano refere também que existem desigualdades salariais entre homens e mulheres, com observadores a estimarem uma significativa diferença, em particular nos trabalhos não qualificados, dando ainda eco às frequentes queixas de discriminação no trabalho apresentadas por trabalhadores não-residentes, que representam mais de um quarto da população.

O Departamento de Estado norte-americano afirma ainda que, apesar de o Governo ter feito esforços, indivíduos de ascendência portuguesa e/ou macaenses continuaram a argumentar que não são tratados de forma igual pela maioria étnica chinesa.