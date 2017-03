Villas-Boas com estreia de sonho na Liga Chinesa

O Shanghai SIPG, comandado pelo português André Villas-Boas, entrou no sábado com o pé direito no campeonato chinês de futebol, ao golear em casa o Changchun Yatai por 5-1, em encontro da ronda inaugural da competição. Os forasteiros marcaram primeiro, aos 26 minutos, por Xiaodong Fan, mas, aos 24, o brasileiro e ex-portista Hulk restabeleceu a igualdade, na transformação de uma grande penalidade.

Aos 43 minutos, o também ‘canarinho Elkeson colocou os locais na frente, começando a transformar-se na figura do encontro, já que, após o intervalo, chegou ao ‘hat-trick’, com tentos aos 51 e 60. Lei Wu fechou a contagem, aos 90.

Ao contrário de André Villas-Boas, Pacheco estreou-se com um desaire, já que o seu Tianjin Teda perdeu por duas bolas a zero no reduto do Shandong Luneng, vencedor com tentos de Binbin Liu, aos 78 minutos, e Papissi Cissé, aos 82.