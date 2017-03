Veículos eléctricos: Governo propõe leis mais flexíveis

A instalação de postos de carregamento de veículos eléctricos no interior do edifícios pode deixar de estar dependente da aprovação de um número definido de condóminos. A proposta de substituição da obrigatoriedade do consentimento dos condóminos pela afixação de um aviso público está a ser estudada pelo Governo no âmbito do “Regime Jurídico da Administração das Partes Comuns do Condómino”, informou o Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético (GDSE) em resposta a uma interpelação escrita dirigida pela deputada Angela Leong ao Governo.

A proposta, que se encontra actualmente em processo legislativo, tem como objectivo “facilitar a apresentação do pedido de fornecimento de electricidade” e viabilizar a popularização de postos de carregamento de veículos em edifícios privados, escreve o GDSE. O organismo refere que o Governo tem de agir de acordo com o que está consignado no Código Civil no que diz respeito à forma como são geridos edifícios inscritos em regime de propriedade horizontal.

No documento, o Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético adianta que, a longo prazo, o aperfeiçoamento da legislação relativa à gestão das partes comuns dos condomínios faz parte dos planos do Governo. Para simplificar procedimentos, o Executivo está a “estudar a possibilidade de exigir que, na fase de planeamento e projecto de novos edifícios, seja reservado espaço com essa finalidade e que estejam já previstas instalações para carregamento eléctrico com a capacidade necessária de fornecimento de energia eléctrica.”

Relativamente ao diploma legal que abrange os veículos eléctricos, o GDSE garantiu que “serão efectuados e revistos, no futuro, os estudos para a elaboração de diplomas e orientações técnicas”, com o intuito de melhorar tanto as instalações de postos de carregamento de veículos eléctricos, como as medidas de apoio necessárias aos regulamentos que compreendem as inspecções.