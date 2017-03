UCCLA manifesta desejo de manter parceria com o Rota das Letras

Fotografia: Eduardo Martins;

O VII Encontro de Escritores Lusófonos, organizado pela União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), realiza-se este ano no território, integrado no Festival Literário de Macau. Rui Lourido, coordenador cultural da UCCLA, assume que a parceria era um desejo antigo, e manifestou vontade de perpetuar o vínculo, agora iniciado, ao Rota das Letras.

“Para a UCCLA era um objectivo de há alguns anos a esta parte. Eu sou historiador das relações entre Portugal e a China, como director cultural da UCCLA tentei sempre que houvesse uma série de iniciativas relacionadas com Macau”, contou ontem Rui Lourido, após a sessão “Literatura e Viagem ao Encontro da Cidade – Onde me questiono e encontro – VII Encontro de Escritores Lusófonos”. Para além do próprio, a iniciativa reuniu os autores Abraão Vicente, João Azambuja, Inocência Mata e José Manuel Simões.

“Convidámos no ano passado o Ricardo Pinto [director do Rota das Letras] a participar no VI Encontro, que foi em Cabo Verde, e aí surgiu a ideia de fazermos a parceria”, contou ainda o historiador. A colaboração permite a passagem pelo Festival Literário de Macau de todos os autores lusófonos que figuram no programa, explicou ainda, com excepção daqueles que chegam de Portugal.

Rui Lourido revelou que a VII edição do Encontro de Escritores Lusófonos terá ainda uma segunda fase, que deverá ocorrer nos próximos meses em Cabo Verde: “Um segundo momento será em Cabo Verde, em Maio ou em Agosto, Setembro. Não está definido porque foi um pedido do primeiro-ministro de Cabo Verde, que já foi presidente da câmara da Praia, e enquanto foi presidente da Praia era presidente da UCCLA. Daí ele pretender que, quando lá fosse o Presidente da República Portuguesa, fizéssemos lá o encontro”. Presentes estarão “16 representantes, dois de cada um dos países. E haverá um painel com à volta de seis escritores jovens”.

Sobre a presença no Rota das Letras, Lourido manifesta vontade de continuar: “É uma parceria que queremos desenvolver para o futuro, queremos continuar ligados ao Festival Literário de Macau. E queremos desenvolver com Macau outros projectos, através da UCCLA”, assumiu. S.G.