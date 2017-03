Os titulares de passaporte do território podem, desde o final da semana passada, solicitar a adesão, junto do Consulado Geral do Japão em Hong Kong, a um programa que facilita os procedimentos de entrada no arquipélago. Depois de inscritos no “Trusted Traveler Program” criado pelo Executivo de Tóquio os residentes locais que aderirem ao mecanismo poderão aceder às passagens automáticas quer à entrada, quer à saída do país.

