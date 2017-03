Sporting: Bruno de Carvalho vai cumprir novo mandato

Bruno Carvalho foi reeleito presidente do Sporting, para os próximos quatro anos, ao vencer as eleições realizadas no sábado com 86,13 por cento dos votos.

Num acto eleitoral em que foi batido o recorde de votantes (18.755), Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência pela Lista A, teve 9,49 por cento dos votos, segundo confirmou à Agência Lusa fonte de uma das candidaturas.

Os números já foram confirmados pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Jaime Marta Soares, que indicou que, para o Conselho Directivo, a Lista B teve um total de 74.982 votos, contra 8.262 da Lista A.

Para a Assembleia Geral, a Lista B venceu com 82,49 por centro, correspondente a 71.771 votos, contra 10,6 da Lista A, que totalizou 8.923.

No que respeita ao Conselho Fiscal e Disciplinar, o líder da MAG anunciou que a Lista B somou 78.894 votos (82,72 por cento) e a Lista A 9.173 (10,55).

Quanto ao Conselho Leonino, a Lista B teve 64,35 por cento dos votos (total de 55.507), a Lista C 20,67 (17.825) e a Lista A 9,07 (7.822).

A 23 de Março de 2013, Bruno de Carvalho, actualmente com 45 anos, tinha-se tornado o 42.º presidente, sucedendo ao demissionário Luiz Godinho Lopes, que o tinha derrotado dois anos antes, batendo os outros dois candidatos – José Couceiro e Carlos Severino –, ao recolher mais de 50 por cento dos votos.